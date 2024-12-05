سقوط 13 لصا في الجيزة والقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة - الدقهلية) من ضبط 13 لصا لارتكاب جرائم السرقات من بينها فيلا ومساكن ودراجات نارية.



في دائرة مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (عاملين) لارتكابهما واقعة سرقة (2 كاميرا تصوير – 2 ساعة – هاتف محمول – بعض الإكسسوارات والمصوغات الذهبية) من داخل فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.



كما تم ضبط (عاطل) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المستلزمات الكهربائية من داخل الشقق السكنية تحت الإنشاء متخذًا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5 وقائع سرقة)، وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيىء النية "مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

سقوط 13 لصا لارتكاب جرائم السرقات



وفى دائرة مديرية أمن الدقهلية؛ تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين"لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الكردى، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، سلاح أبيض) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية (عاملين – مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر) تم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها (4 دراجات نارية).



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين - لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (9 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلين "سيئي النية" (ميكانيكى – عاطل – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة) تم ضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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