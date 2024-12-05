الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

تحرير 1275 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1275 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

 

تحرير  1275 مخالفة  الملصق الإلكتروني


ويساعد  الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

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كما يتيح  الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.


وفي السياق ذاته،  تولت  الأجهزة المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، رفع  508 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 44 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية تركيب الملصق الالكتروني تسجيل المخالفات

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