أخبار الاقتصاد اليوم: الدولار يقترب من 50 جنيها بالبنك المركزى المصرى.. البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام التعاملات.. ووزير المالية: نعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية .

انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.17% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل إلي 11795 نقطة بقيم تداول تقارب 6.5 مليار ريال.

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة ضرورة القضاء على العوائق والتحديات التى تعوق حركة التجارة المشتركة بين مصر والاردن لافتًا أن مصر والأردن ترتبطان بعلاقات سياسية وتاريخية وطيدة وهو الأمر الذى تعكسه توجيهات قيادة الدولتين بأهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى التعاون الاقتصادى المشترك خاصة فى ظل الإمكانات والمقومات التى تمتلكها كلا البلدين.

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC)، التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا»، بقيمة 990 مليون ريال سعودي) 264 مليون دولار أمريكي) وذلك في تداول السعودية. ومن الجدير بالذكر أن عملية الاكتتاب شهدت قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.

استقر اليورو، الأربعاء، مع اقتراب تصويت حول حجب الثقة عن الحكومة بفرنسا في حين تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أربعة شهور بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد بينما تعافى اليوان بعد أن ألغى رئيس كوريا الجنوبية قرار إعلان الأحكام العرفية.

توقع العديد من المسئولين فى إنجلترا، الاستمرار فى عمليات خفض الفائدة وذلك خلال العام المقبل 2025.

واتجهت أغلب البنوك العالمية إلى مستويات فائدة أقل فى الشهور الماضية وذلك بعد لجوء الفيدرالى الأمريكى باتباع هذه السياسية النقدية.

حدد البنك الأهلي مستندات فتح حساب الدولار للبالغين والقصر، وضمن شروط فتح حساب الدولار للقصر تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر (وقرار الوصاية إذا وجد) وتقديم إثبات مصدر دخل.

جدد أحمد كجوك وزير المالية، رسائله الإيجابية للمجتمع الضريبي، خلال مشاركته فى مؤتمر «ديلويت الثانى للضرائب»، قائلًا: «نراهن على الشراكة مع القطاع الخاص فى تحقيق أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».

وأضاف:" أننا نستهدف خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة"، لافتًا إلى “أننا نعمل على التوسع بشكل أكبر فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة”.

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان "نحو تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة وزيادة الاستثمارات"، نظمته شركة "لينكس بزنس ادفايزورز للاستشارات" المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية لكبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاعات مختلفة بمصر، وذلك بمشاركة رؤساء تنفيذيين وممثلي عدد من الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العالمية الكبرى العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والنقل، والطاقة، والصحة، والصناعات النسيجية، والتكنولوجيا، والتعليم، والأغذية وغيرها من المجالات الأخرى.



تواجه سيارات نيسان العديد من الصعوبات فى مبيعات السيارات بالآونة الأخيرة، داخل الولايات المتحدة، التى بدأت منذ 2013 حيث باعت نيسان مايقرب من 1,131,965 سيارة في الولايات المتحدة، وبعد عقد من الزمان، انخفض هذا الرقم إلى 834,097 وحدة، وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات إنفينيتي من 116,455 إلى 64,699 بانخفاض يقارب 45%.

ترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة، حيث شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا جديدًا بنحو 7 قروش، في البنك المركزى بختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

\سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.75 جنيهًا للشراء و49.85 جنيهًا للبيع.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.



مؤشر إيجي إكس 30

وقفز "مؤشر إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 38119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13552.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11669 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.





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