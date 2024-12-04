بالارقام، تراجع مبيعات سيارات نيسان يثير غضب الوكلاء

سيارات نيسان.. تواجه سيارات نيسان العديد من الصعوبات فى مبيعات السيارات بالآونة الأخيرة، داخل الولايات المتحدة، التى بدأت منذ 2013 حيث باعت نيسان مايقرب من 1,131,965 سيارة في الولايات المتحدة، وبعد عقد من الزمان، انخفض هذا الرقم إلى 834,097 وحدة، وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات إنفينيتي من 116,455 إلى 64,699 بانخفاض يقارب 45%

تراجع مبيعات سيارات داخل الولايات المتحدة الامريكية

ووفقأ لما نشرته Automotive News إلى أن متوسط ​​ربحية الوكلاء في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا، مما جعل نيسان تمر بخطر كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدرى إلى عدم وجود مستثمرين داخل الشركة مكن 14 عام، مما يثير غضب التجار.

نيسان تعمل بجد لتنفيذ إجراءات التحول التي ستجلب الاستقرار

وعلق على ذلك رئيس نيسان أميركا جيريمي بابين، أرسل خطابًا يتحدث عن الموقف في 30 نوفمبر الماضى قائلأ:" أن الشركة تعمل بجد لتنفيذ إجراءات التحول التي ستجلب الاستقرار والقيمة المستقبلية، وتحسين تشكيلة منتجاتها، وزيادة المبيعات، وضبط حجم الأشياء".

وحرصت نيسان، على تهدئة الوضع بتقديم سيارات أرمادا وكيكس ومورانو المعاد تصميمها، كما استفادت فرونتير وسنترا وروغ من التحديثات الأخيرة، مما منح شركة صناعة السيارات تشكيلة جديدة نسبيًا.

كما استغلت نيسان الفرصة فيما يتعلق بالسيارات الهجينة والسيارات الهجينة القابلة للشحن والتي تبنتها منافسون مثل تويوتا وهيونداي وكيا، ولمعالجة هذا الإهمال، كما تطلق طراز روج الهجين المزود بمقبس كهربائي في عام 2025، ومن المقرر أن يتبعه طراز e-Power ثم طراز موسع المدى، ومن المقرر أن يحتوي الطراز الأخير على مجموعة نقل حركة هجينة وحزمة بطارية تبلغ سعتها حوالي 30 كيلووات في الساعة.

وتعد سيارة نيسان روج ليس مفاجئًا لأنها السيارة الأكثر شعبية لدى نيسان في أمريكا، باعت الشركة 47,996 سيارة منها خلال الربع الثالث، مما وضع روج في مرتبة متقدمة على سنترا (34,704) ألتيما (26,783).

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان، أسعار سيارات نيسان صني موديل 2025 بالسوق المصرية خلال شهر ديسمبر، والتى شهدت استقرارا سعريا دون تغيير، مما يشير إلى تحسين مبيعاتها خلال الشهر الجاري.



أسعار نيسان صني 2025 في ديسمبر



وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان، كافة الموزعين والتجار بثبات أسعار سيارات نيسان صنى موديل 2025 بالسوق المصرى، خلال شهر ديسمبر، ونرصد فى التقرير التالى أسعار السيارات وهي كالتالي:-

أول فئة غير متوفرة بالسوق المصرية.

يصل سعر ثانى فئة أوتوماتيك بسعر 695 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة ثالث فئة بسعر 765 ألف جنيه.

صني سوبر صالون بسعر 795 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

مواصفات محرك سيارات نيسان صني



حصلت سيارات نيسان صنى موديل 2025، بنفس المحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك. ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع.

تسارع سيارات نيسان صني موديل 2025



وتتسارع سيارات نيسان صني موديل 2025 من الثبات الي 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

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