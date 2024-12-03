الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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اقتصاد

حسن الخطيب: نستهدف دعم الصناع والمستثمرين لزيادة حجم معدل الصادرات المصرية

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، فيتو

 أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توجهات الدولة تستهدف دعم الصناع والمستثمرين وزيادة حجم معدل الصادرات المصرية وصولا إلى مستهدف الدولة خلال 2030، بالوصول إلى قيمة صادرات بـ 100 أو 140 مليار دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بحضور وزير التموين الدكتور شريف فاروق على هامش فعاليات افتتاح الدورة التاسعة لمعرض "فوود أفريكا" و" فريش أفريكا " و" باك بروسيس" والمقام خلال الفترة من 3- 5 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وعلى مساحة 45 ألف متر مربع

 

وأشار إلى أهمية تنظيم المعرض والذي يأتي  وبمشاركة 1018 شركة يمثلون 39 دولة تشمل أبرزها ألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والهند وبولندا وروسيا يعد فرصة جيدة لقطاع الصناعات الغذائية.

 كما تشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض، ويضم المعرض قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتمور والتعبئة والتغليف وماكينات التصنيع الغذائي، ويقام تحت رعاية وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والتموين.

 

أهم القطاعات الصناعية المصرية

 وأوضح وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية. 

 

حجم صادرات الصناعات الغذائية 

 وأشار إلى أن حجم صادرات الصناعات الغذائية بلغت خلال عام 2024 إلى حوالي 4.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، محققة بذلك نسبة نمو تقدر بنحو 18%، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت حوالي 3.9 مليار دولار.

وقال إن هذا القيمة  تجعلها بذلك أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية تاريخيًا، مشيرا إلى أن المشاركة في المعارض المتخصصة تعد فرصة ذهبية الشركات.

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