استقرار سعر اليورو عالميا خلال تعاملات اليوم الأربعاء

استقر اليورو، الأربعاء، مع اقتراب تصويت حول حجب الثقة عن الحكومة بفرنسا في حين تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في أربعة شهور بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد بينما تعافى اليوان بعد أن ألغى رئيس كوريا الجنوبية قرار إعلان الأحكام العرفية.

العملة الاوروبية الموحدة

واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.0499 دولار، وعند 0.8283 جنيه إسترليني قبل تصويت في برلمان فرنسا على حجب الثقة عن الحكومة والتي من المؤكد تقريبا أن تطيح بالائتلاف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وذكر مسؤولون برلمانيون أن من المقرر أن تبدأ المناقشة الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد ذلك بثلاث ساعات تقريبا.

الدولار الاسترالى فى أدنى مستوى له

وانخفض الدولار الأسترالي 1.22 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6407 دولار، بعد أن أظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن الاقتصاد نما في الربع الثالث بأبطأ وتيرة سنوية منذ وباء كوفيد-19.

وركز المستثمرون أيضا على الوون، الذي تعافى بعض الشيء اليوم الأربعاء بعد أن تراجع في أعقاب إعلان يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية وهو قرار تراجع عنه بعد ساعات فقط.

الدولار امام عملة كوريا الجنوبية

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة أمام العملة الكورية الجنوبية إلى 1416 وون في أحدث التعاملات، بعد أن قفز 1.6 بالمئة خلال الليل. لكن السياسة ظلت في بؤرة الاهتمام، وقدم مشرعون في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء مشروع قانون لعزل الرئيس.

وقال المتعاملون إن البنك المركزي في كوريا الجنوبية ربما دعم الوون عند الفتح اليوم من خلال بيع الدولار.

وصعد الدولار واحدا بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 155.20 ين بعد تقارير إعلامية أثارت الشكوك حول توقعات السوق بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية.

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