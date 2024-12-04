الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

الدولار، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا جديدًا بنحو 9  قروش، في البنوك المصرية منتصف تعاملات  اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024. 

وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة. 

 

البنك المركزى المصرى - فيتو 
البنك المركزى المصرى - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.68 جنيهًا للشراء و49.78 جنيهًا للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

 

بنك مصر - فيتو 
بنك مصر - فيتو 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.76 جنيهًا للشراء و49.86 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

البنك الاهلى والدولار - فيتو 
البنك الاهلى والدولار - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.76. جنيهًا للشراء و49.86 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

بنك التجارى - فيتو 
بنك التجارى - فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.77 جنيهًا للشراء و49.87 جنيهًا للبيع.  

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

بنك قطر - فيتو 
بنك قطر - فيتو 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.78 جنيهًا للشراء و49.88  جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

الدولار يتعافى عالميًّا من أدنى مستوى خلال 3 أسابيع

تعافى الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الاجنبية، اليوم الأربعاء، واحتفظ بموقعه مقابل منافسين رئيسيين آخرين، فيما يدرس المتعاملون فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر. 

 

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