الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طرح MINI Cooper في السوق المصري بثلاث فئات بمحرك بنزين

سيارات ميني، فيتو
سيارات ميني، فيتو

أطلقت MINI في مصر، سيارات Cooper MINI الجديد كليًّا الهاتشباك الرياضية بتجهيزات Cooper  التي توفِّرها للعلامة البريطانية للسيارة.

 

أسعار سيارات ميني في السوق المصري

وتتوافر حاليًّا موديلات MINI Cooper الجديدة كليًّا بسعر  2,100,000 جنيه مصري.

 بينما يبدأ سعر طرازات Cooper S اعتبارًا مِن 2,800,000 جنيه مصري.

 

مواصفات محرك سيارات ميني في مصر 

تتوافر سيارات MINI Cooper الجديدة كليًّا في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزينية، وهم: Cooper C وCooper S، وأخيرا JCW بخلاف النسخة الكهربائية بالكامل من خلال فئة Cooper SE. 

بالنسبة للفئة القياسية Cooper C، فنجدها تتوافر بمحرك سعة ١.٥ لترات مِن ثلاث اسطوانات مع شاحن توربيني بقدرة ١٥٦ حصان و٢٣٠ نيوتن-متر مِن عزم الدوران. أما الفئة الرياضية Cooper S، فتأتي مجهزةً بمحرك أقوى سعة لترين مع شاحن توربيني يولِّد ٢٠٤ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٠٠ نيوتن-متر.

وعن فئة JCW فتأتي بنفس محرك فئة Cooper S ولكن تستخرج قوة أكبر تصل إلي ٢٣١ حصانًا وعزم دوران يبلغ ٣٨٠ نيوتن متر.

وتتسارع من الثبات وحتى سرعة ١٠٠ كم/الساعة في غضون ٦.١ ثانية وتستطيع من الوصول الي سرعة قصوى قدرها ٢٥٠ كم/ الساعة، وتأتي آخر الفئات بنسخة كهربائية بالكامل Cooper SE مدعومة بمحرك كهربائي وحيد يولد ٢١٨ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٣٠ نيوتن-متر.

جاء الجيل الأحدث من Cooper  بالمصابيح المستديرة العصرية فئة LED، المزودة بإضاءة نهارية بالإضافة لخاصية جديدة تقوم بتغيير شكل الإضاءة للمصابيح الأمامية، وأيضًا غطاء المحرك القصير، أما عن فئة John Cooper Works، فتأتي مدعمة حصريًّا بشرائط رياضية على غطاء المحرك والسقف باللون الأحمر أو الأسود، وعجلات خاصة قياس ١٨ بوصة تضم Brake Calipers باللون الأحمر، بخلاف فتحات ظاهرة لنظام إخراج العادم لهذه الفئة. وبوجه عام، تستعين تلك الهاتشباك الرياضية الجديدة كليًّا بتصميم ديناميكي مُدمج يغلب عليه طابع البساطة، يخطف الأبصار ويشدُّ الانتباه أينما سارت.

ويستقر بلوحة القيادة شاشة وسطية مستديرة جديدة فئة OLED قياس ٩.٤ بوصة، تعمل عمل شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي ولوحة العدادات الرقمية، وهي تأتي بسبعة أوضاع مختلفة MINI Experience Modes تُلبي الأذواق المختلفة للسائقين والركَّاب، وتتزامن مع نظام الإضاءة المتطوِّر للغاية. كما تعمل هذه الشاشة كذلك بأحدث أنظمة التشغيل العائدة للعلامة البريطانية MINI Operating System 9.

وحسب كل فئة تجهيزية على حدة، تستعين MINI Cooper الجديدة كليًّا بباقة عريضة من تجهيزات الراحة والترف، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، وشاحن المحمول اللاسلكي، والمقاعد الرياضية المكسوة بجلد Vescin، وكذلك عجلة القيادة مع خاصية التدفئة، والمقاعد الرياضية فئة John Cooper Works ذات التحكّم الكهربائي، وشاشة Head-Up Display لعرض السرعة وبيانات القيادة على الزجاج الأمامي، وكاميرات الرؤية المحيطة (٣٦٠ درجة) ومقعد السائق Active seat المزود بخاصية تدليك الظهر، وفتحة السقف البانورامية، والنظام الصوتي المجسم القوي فئة Harman Kardon بقوة ٣٦٥ واط مع ١٢ سمَّاعة، وغيرها.

ويتوافر كذلك بالجيل الأحدث من MINI Cooper نظام تعليق متكيِّف متطوِّر للغاية يضمن مستوى عاليًا من الراحة في جميع وضعيات القيادة اليومية، كما تُعزّز الإطارات الكبيرة والعريضة مِن شعور "Go-Kart" الكلاسيكي في كل مرة تنعطف فيها السيارة وتحسين سلوكها الرياضي بشكل عام.

أما عن تجهيزات السلامة والأمان بالجيل الأحدث من MINI Cooper، فنجدها متنوِّعة وتضمُّ العديد من الأنظمة الإلكترونية المتطوِّرة والحديثة مثل باقة أنظمة Active Guard، إلى جانب نظام التحكُّم الديناميكي بالمكابح (DBC)، ونظام التحكُّم الإلكتروني بالثبات (DSC)، ونظام التحكم في السيارة أثناء الانعطاف بتفعيل الكَبح (CBC)، ونظام التحكم في الجر (DTC)، وأيضًا نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام التحذير من تخطي المسار ( Lane Departure Warning)، وأيضًا مثبِّت السرعة مع خاصية الكبح، وتختص فئة JCW بأنظمة أخرى شأن نظام مراقبة النقطة العمياء ونظام التحذير عند مغادرة أو تغير الحارة المرورية ونظام منع الاصطدام الخلفي وغيرها من الأنظمة الداعمة للسائق لزيادة معدلات الآمن والسلامة لجميع ركاب سيارات MINI.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سيارات الهاتشباك الرياضية الهاتشباك سعار سيارات

الأكثر قراءة

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

تطور مفاجئ في سعر الذهب في تعاملات اليوم، وهذا ما وصلت إليه سعر الأونصة

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 6.5 جنيه والثوم يقفز لـ 85 في سوق العبور

اجتماع هام للحكومة اليوم، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

منوعات

المزيد

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

كان مصابا بداء الكلب، مصرع مُدرسة "عضها" خفاش داخل الفصل

143 حالة وفاة في أسبوعين، مرض غامض يحصد الأرواح بدولة إفريقية

شاهد، كويكب يتحول إلى كرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا

المزيد

خدمات

المزيد

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

سطور النهاية في محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية