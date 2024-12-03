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اقتصاد

غرفة القاهرة التجارية تشارك في فعاليات الأسبوع الكويتي الـ15

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية خلال الافتتاح، فيتو

شاركت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري بجناح في الأسبوع الكويتي الـ15 " استثمار- صناعة - ثقافة - إعلام - سياحة " بجمهورية مصر تحت عنوان «الكويت في مصر».

وأقيم فعالياته اليوم الثلاثاء 3 من ديسمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافتتحه المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال،والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير صقر الغانم، السفير الكويتى بالقاهرة.

 

رئيس الغرفة يشارك في افتتاح الأسبوع الكويتي

وشاركت غرفة القاهرة في افتتاح الأسبوع الكويتي بحضور كل من أيمن العشري رئيس الغرفة واللواء صلاح العبد أمين الصندوق والدكتورة نجلاء النجار ومحمد مهران عضوي مجلس ادارة الغرفة.

وأكد أيمن العشري خلال مشاركته في الافتتاحية على أهمية هذا التجمع المصري الكويتي الذي يساهم في مزيد من التعاون بين الدولتين في المجالات المختلفة، وإن إقامة الأسبوع الكويتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وفي حضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين والكويتيين؛ لهو أمر مهم ويعطي أهمية خاصة لهذا التجمع الهام، والذي سينطلق من خلاله تعاون مصري كويتي جديد يفيد اقتصاد البلدين.

وشدد "العشري" علي أن هذا التجمع يأتي تأكيدًا لما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطوير وتنمية غير مسبوقة تؤدي إلى فتح آفاقًا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر خاصة في ظل تميز العلاقات بين البلدين على مدار التاريخ على كافة الأصعدة، كما أن هذه المشاركة المصرية الكويتية الكبيرة تؤكد على الروح الطيبة بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي.

وكانت غرفة القاهرة التجارية قد شاركت في الأسبوع الكويتي الـ14 العام الماضي وهو ما يؤكد حرصها على المشاركة الفعالة في مثل هذه الفعاليات لدعم توجهات الدولة في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية.

 ويستمر الأسبوع الكويتي في مصر، على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات من مصر والكويت في قطاعات مختلفة منها الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات، في أكبر تجمع كويتي - مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.

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