السيطرة على حريق بالغابة الشجرية بكوم أبو راضي في بني سويف

اندلع حريق هائل في الغابة الشجرية، اليوم الأربعاء، بمنطقة كوم أبو راضي بـ مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، وتم توجيه قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

بلاغ حريق بالغابة الشجرية ببن سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع النيران داخل الغابة الشجرية التابعة لمركز الواسطى، وتم التوجيه بسرعة التحرك وإرسال سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية إلى موقع الحريق، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء حسام جودة، مدير إدارة الحماية المدنية ببني سويف، إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المجهزة، بجانب فرق التدخل السريع للسيطرة على النيران، وتم التنسيق مع مسؤولي الوحدة المحلية بـ مركز الواسطى لتوفير الدعم اللازم أثناء عمليات الإطفاء.

وأكدت مصادر أمنية أن عمليات الإطفاء لا تزال جارية حتى الآن، حيث تعمل القوات على محاصرة ألسنة اللهب ومنع انتشارها إلى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية القريبة، وسط حالة استنفار أمني وتحرك سريع من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية

وأفاد شهود عيان أن النيران اشتعلت بشكل سريع بسبب طبيعة المواد النباتية بالغابة، وهو ما استدعى تدخلًا عاجلًا لاحتواء الحريق، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بشرية حتى الآن، وجارٍ حصر الخسائر المادية وتحديد سبب الحريق بالتنسيق مع فرق البحث الجنائي.

يُذكر أن الغابة الشجرية بمنطقة كوم أبو راضي تُستخدم كمحطة لمعالجة المياه وتدويرها لأغراض الزراعة، وهو ما يجعلها منطقة ذات أهمية بيئية واقتصادية كبيرة.

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