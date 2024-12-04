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حوادث

مصرع طبيب بيطري إثر سقوطه في بيارة صرف صحي ببني سويف

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

لقي طبيب بيطري شاب مصرعه، إثر سقوطه في بيارة صرف صحي مفتوحة على طريق "بني حدير - كوم إدريجة" بمركز الواسطى شمال بني سويف.

 

بلاغ العثور على جثة طبيب بيطري ببني سويف 

 

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائي، يفيد العثور على جثة «كريم محمد حسن» طبيب بيطري، يبلغ من العمر 25 عامًا، مقيم بقرية الميمون مركز الواسطى، غارقًا في بيارة الصرف الصحي.

 

وأوضحت التحريات الأولية التي أجراها الرائد عماد عثمان، رئيس مباحث الواسطى، أن المتوفى كان في طريقه من محل إقامته بقرية الميمون إلى مقر عمله بالوحدة البيطرية في قرية كوم إدريجة، وأثناء قيادته دراجته النارية عبر الطريق الزراعي الخلفي، سقط في بيارة مغمورة بالمياه، مما أسفر عن وفاته في الحال.

 

حاول إنقاذ شخصين سقطا في البيارة

 

وأفاد شهود عيان أن الطبيب الشاب لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ شخصين سقطا في نفس البيارة، وتم انتشال جثته من قبل الأهالي، حيث جرى إخطار مركز شرطة الواسطى بالحادث، ونُقلت الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قروي الميمون تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

 

ووجهت نيابة الواسطى، تحت إشراف المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بالتصريح بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف الطبي عليه من قِبل الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، مع تكليف المباحث بإستكمال التحريات حول الحادث.

 

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