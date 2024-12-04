في لقاء جماهيري، محافظ بني سويف يبحث شكاوى واحتياجات أهالي الفشن

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، لقاءً جماهيريًا بـ مركز الفشن، أقصى جنوب المحافظة، للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين، ضمن سلسلة اللقاءات الجماهيرية التي تنظمها المحافظة بمختلف المراكز والمدن، بهدف مناقشة احتياجات الأهالي والعمل على توفيرها، بالإضافة إلى متابعة مستوى الخدمات وتحسينها بالتعاون مع المديريات والقطاعات الخدمية، ومؤسسات المجتمع المدني.

محافظ بني سويف يعقد لقاءً جماهيريًا بالفشن

عُقد اللقاء بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز الفشن، بحضور الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف ورئيس لجنة التنمية البشرية المشرفة على تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية"، وعلى حماد رئيس الوحدة المحلية، ومها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وأحمد مرسي مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، وشارك عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات ومديري شركات المرافق في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الزراعة، الإسكان، والتضامن الاجتماعي.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين، حيث طرح أهالي قرى مركز الفشن مثل صفط الخرسا ومنشأة عمرو ونزلة اقفهص والفنت والجفادون، شكاوى متنوعة شملت تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، توفير خدمات الصرف الصحي، تسريع إجراءات الإسكان الاجتماعي، وحل مشكلات المواصلات، وتناول اللقاء شكاوى المزارعين من تأخر صرف الأسمدة الزراعية، وأخرى تتعلق بتأخر صرف الرواتب لبعض العاملين في المدارس، بالإضافة إلى مشكلات تخص معاشات تكافل وكرامة.

شكاوى ومطالب أهالي الفشن ببني سويف

من جانبهم، قدم المسؤولون التنفيذيون بـ بني سويف ردودًا على الشكاوى المطروحة، حيث أكد مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن قرية منشأة عمرو مدرجة ضمن خطة التوسعات الخاصة بمشروع الصرف الصحي، وسيبدأ العمل بها بعد الانتهاء من التصميمات، حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بزيادة أيام تواجد الأطباء بالوحدة الصحية في منشأة عمرو، إلى جانب تكثيف المرور على الوحدات الصحية بالقرى لمتابعة سير العمل، مشددا على التنسيق مع الإدارة المركزية للأزهر لمتابعة مشروع إنشاء معهد ديني أزهري لخدمة أهالي القرية، بعد تبرع الأهالي بالأرض اللازمة.

وفي استجابة فورية لشكاوى المزارعين من نزلة اقفهص بشأن تأخر صرف الأسمدة الزراعية، وجه محافظ بني سويف بسرعة توفير مكان قريب للصرف داخل إحدى الجمعيات الزراعية على أن يتم البدء الأسبوع المقبل، موجهًا رئيس الوحدة المحلية بالإسراع في إنهاء إجراءات تراخيص المرافق بإحدى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

محافظ بني سويف يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين

وشّدد محافظ بني سويف، على أهمية تسريع وتيرة العمل لحل المشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي وبحث مطالبهم على أرض الواقع، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

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