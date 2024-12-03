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لقي مصرعه في حادث، طلاب مدارس الرياض ببني سويف يؤدون صلاة الغائب على زميلهم

الطلاب يؤدون صلاة
الطلاب يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم ببني سويف، فيتو

 أدى طلاب مدارس قرية الرياض بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، بمراحلها التعليمية، اليوم الثلاثاء، صلاة الغائب بفناء مدارسهم على روح زميلهم محمد خالد، الطالب بالصف الثاني الثانوي، والذي وافته المنية إثر حادث تصادم أليم أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية. 

الطلاب يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم ببني سويف
الطلاب يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم ببني سويف

 

الحزن يسيطر على الطلاب والمعلمين

وسادت حالة من الحزن والأسى بين الطلاب والمعلمين في مدارس القرية، خاصة طلاب مدرسة الرياض الثانوية، حيث كان الفقيد من أبنائها، وخيمت أجواء الصدمة على الجميع أثناء إقامة صلاة الغائب، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لزميلهم الذي عرف بحسن أخلاقه وتفوقه الدراسي. 

وكان الطالب محمد خالد، قد توفي أمس الإثنين في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بـ بني سويف، وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم بمقابر أسرته، وسط حضور أهالي القرية وزملائه ومعلميه. 

 

الطلاب يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم ببني سويف
الطلاب يؤدون صلاة الغائب على روح زميلهم ببني سويف

 

إدارة ناصر التعليمية تنعي الطالب الضحية

من جانبها، نعت إدارة ناصر التعليمية الطالب الفقيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أعربت الدكتورة نبيلة فتحي، مدير عام إدارة ناصر التعليمية، ونادي محمد حسين، وكيل الإدارة، وخالد أبو زيد، مدير التعليم الثانوي، عن خالص تعازيهم لأسرة الطالب، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 

<strong> الطالب محمد خالد</strong>
 الطالب محمد خالد

 

وتأتي هذه اللفتة الطيبة من طلاب مدارس قرية الرياض كدليل على تماسك المجتمع المدرسي والإنساني داخل القرية، حيث عبّر الطلاب والمعلمون عن دعمهم لأسرة زميلهم، مؤكدين أن هذه المواقف الإنسانية تزرع قيم التعاطف والتكاتف بين الأجيال. 

 

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