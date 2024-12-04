الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد فاعليات مبادرة بداية بمركز الفشن

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد فاعليات مبادرة بداية بالفشن، فيتو

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته الميدانية للفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، يأتي ذلك ضمن برنامج ميداني يهدف إلى متابعة جهود تفعيل المبادرة في قرى ومدن المحافظة.

 

محافظ بني سويف يتفقد فاعليات مبادرة بداية بالفشن

 

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بني سويف لـ مركز الفشن، لمتابعة الجهود والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، والتي تشرف على تنظيمها لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية مثل "الصحة، الشباب والرياضة، التضامن، الأوقاف، الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، العمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، التأمين الصحي، الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة السكان، الإسعاف، مركز الإعلام، جمعية الضوء الكاشف، مؤسسة ظل الرحمن، مؤسسة الجنوب للدراسات، مؤسسة المنتصرين للتنمية وذوي الإعاقة، جمعية الهلال الأحمر شعبة الشُقر، جمعية رسالة شباب الفشن، مؤسسة كلنا معاك، الحلواني للأعمال الخيرية، عظيمة يا مصر، طريق الخير للتنمية".

 

تفقد المحافظ أنشطة تفعيل المبادرة، التي شملت العديد من الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، مثل مهرجان كشفي، معرض منتجات أندية الفتاة، يوم رياضي "عروض كاراتيه ومدرسة كرة القدم وكونغ فو" جلسة صالون برلمان، كما تفقد سير أنشطة وخدمات مديرية الصحة، التي شملت "مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة"، عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة "حملة حقك تنظمي"، عيادة علاج طبيعي، حملة توعوية لطلاب المدارس عن تشوهات العمود الفقري، ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية، تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس".

 

توزيع لحوم وملابس وشنط غذائية ومشروعات للأرامل

 

كما تضمنت أنشطة مديرية التضامن توزيع 100 فيزا كرامة وتكافل، إجراء 50 بحث اجتماعي، عمل تظلمات على منظومة كرامة وتكافل لـ 100 حالة، وتوزيع 83 كجم لحوم. إضافة إلى مساهمات الجمعيات الأهلية، حيث قامت جمعية الضوء الكاشف بتوزيع 25 بطانية، 50 مصحفًا، 30 قطعة ملابس شتوية للأطفال، و22 مشروعًا لأرامل، بينما وزعت مؤسسة ظل الرحمن 50 شنطة مواد غذائية و100 مساعدة مادية، كما وزعت مؤسسة الجنوب للدراسات 20 بطانية، بينما قامت مؤسسة المنتصرين بتوزيع 4 كراسي متحركة، 4 عكازات، 3 سماعات لذوي الهمم. أما جمعية الهلال الأحمر شعبة الشقر، فوزعت 35 شنطة مواد غذائية، وقامت جمعية رسالة شباب الفشن بعمل معرض مشغولات يدوية (ملابس)، في حين قامت مؤسسة كلنا معاك بتوزيع 20 بطانية للأولى بالرعاية.

 

كما تم عقد ندوة توعوية دينية من مديرية الأوقاف، واستقبال براعم الأزهر الشريف، وتقديم معرض للتربية الفنية من أعمال طالبات الأزهر، إضافة إلى استضافة الجناح لقيادات الأوقاف والكنيسة وبعض النوابغ. شاركت الثقافة في الفعاليات بأنشطة تضمنت قراءة حرة، محاضرة توعوية وعروض مواهب، ورشة فنون تشكيلية. كما نظمت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية.

 

 

كما قام التعليم بتنظيم مجموعة من الأنشطة شملت (استقبال شرفي، عرض منتجات مدرسة الثانوية الزراعية، عروض رياضية، عرض منتجات ملابس وزخرفة، معرض صحافة عن المبادرة، ورشة عمل عن اكتشاف المواهب وتنميتها، نشاط اتحاد طلابي عن لائحة الانضباط المدرسي).

 

سلامتك تهمنا.. تنفيذ ندوة توعوية عن السلامة المهنية

 

أما مديرية العمل فقد عقدت ندوة توعوية عن السلامة المهنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وقام مكتب تشغيل وشكاوى علاقات العمل بعرض خدماته، بينما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورشة رسم وتلوين وورشة سباكة خفيفة للسيدات على ترشيد الاستهلاك، وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن مقاومة الحشائش في المحاصيل الشتوية. كما تم توفير باكية للسلع الغذائية والتموينية الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى سيارة غاز تم بيعها بسعر 150 جنيهًا للأسطوانة.

 

كما شاركت الكنيسة في عقد ندوة توعوية عن المواطنة والانتماء، بينما عقد فرع المجلس القومي للمرأة ورشة عمل للتدريب على حرفة التطريز وعرض بعض منتجات المتدربات. كما قام المجلس القومي للسكان بتنظيم ندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها، وأضرار الزواج المبكر.

 

أما التأمين الصحي فقام بتنظيم مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، وفيروس سي، وأجرى فحوصات معملية وخدمات توعوية، كما عقد الطب البيطري ندوة إرشادية في مركز الشباب وقدم خدمات كشف وعلاج للحيوانات، بالإضافة إلى تحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

 

وفي سياق متصل، قام مركز الإعلام بعقد حوار مع الأهالي عن بناء الإنسان في الدولة المصرية الحديثة وتصحيح مفاهيم مغلوطة حول زواج القاصرات والعنف الأسري، بالإضافة إلى تقديم مهارات في الإعلام السكاني. كما شارك فرع هيئة تعليم الكبار في عقد فصول لإجراء امتحانات للدارسين وتسليم شهادات للمتحررين من الأمية.

 

واختتمت الفعاليات بعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدماته المالية وغير المالية، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.

 

محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين 

 

وخلال تفقده للفعاليات، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين المتعلقة ببعض القطاعات والمرافق الحيوية، مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي، كما استمع إلى الحالات الإنسانية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وجه بدراسة تلك المطالب والعمل على توفيرها.

 

رافق المحافظ خلال الزيارة: بلال حبش نائب المحافظ، أعضاء مجلس النواب (طه الناظر، عبير جمال)، علي حماد رئيس مركز الفشن، محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية، د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، د. عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ رضا عبد الحليم مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أسامة وليم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار، د. أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، أحمد نظمي مدير عام مديرية العمل، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان، د. محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي، د. محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، محمد الشيمي من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.

 

مصرع طبيب بيطري إثر سقوطه في بيارة صرف صحي ببني سويف

مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

لقي مصرعه في حادث، طلاب مدارس الرياض ببني سويف يؤدون صلاة الغائب على زميلهم

مدير مستشفى بني سويف التخصصي يكشف حقيقة إغماء 8 طالبات بسبب الامتحان بالجامعة التكنولوجية

دون خسائر بشرية، اندلاع حريق بمصنع للشباشب في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه السكرتير المساعد بمتابعة سير العمل بمحور الفشن

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي لنقابة الأطباء شرق النيل

إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجة خاله في بني سويف إلى المفتي

معسكرات إيواء وعزل لأعمدة الإنارة، بني سويف تستعد لموسم الأمطار

مصرع أربعيني تحت عجلات قطار بمزلقان الشاملة في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف اخبار محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” مركز الفشن ببني سويف

مواد متعلقة

مصرع طبيب بيطري إثر سقوطه في بيارة صرف صحي ببني سويف

مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف

لقي مصرعه في حادث، طلاب مدارس الرياض ببني سويف يؤدون صلاة الغائب على زميلهم

مدير مستشفى بني سويف التخصصي يكشف حقيقة إغماء 8 طالبات بسبب الامتحان بالجامعة التكنولوجية

دون خسائر بشرية، اندلاع حريق بمصنع للشباشب في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه السكرتير المساعد بمتابعة سير العمل بمحور الفشن

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي لنقابة الأطباء شرق النيل

إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجة خاله في بني سويف إلى المفتي

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

الحكومة تعلن خطة الطروحات الجديدة الأسبوع المقبل

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

تفاصيل إصابة مصطفى شوبير، وهذا موقفه من تدعيم الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

منوعات

المزيد

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

شروط التعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية