محافظ بني سويف يتفقد فاعليات مبادرة بداية بمركز الفشن

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته الميدانية للفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، يأتي ذلك ضمن برنامج ميداني يهدف إلى متابعة جهود تفعيل المبادرة في قرى ومدن المحافظة.

محافظ بني سويف يتفقد فاعليات مبادرة بداية بالفشن

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بني سويف لـ مركز الفشن، لمتابعة الجهود والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، والتي تشرف على تنظيمها لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية مثل "الصحة، الشباب والرياضة، التضامن، الأوقاف، الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، العمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، التأمين الصحي، الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة السكان، الإسعاف، مركز الإعلام، جمعية الضوء الكاشف، مؤسسة ظل الرحمن، مؤسسة الجنوب للدراسات، مؤسسة المنتصرين للتنمية وذوي الإعاقة، جمعية الهلال الأحمر شعبة الشُقر، جمعية رسالة شباب الفشن، مؤسسة كلنا معاك، الحلواني للأعمال الخيرية، عظيمة يا مصر، طريق الخير للتنمية".

تفقد المحافظ أنشطة تفعيل المبادرة، التي شملت العديد من الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، مثل مهرجان كشفي، معرض منتجات أندية الفتاة، يوم رياضي "عروض كاراتيه ومدرسة كرة القدم وكونغ فو" جلسة صالون برلمان، كما تفقد سير أنشطة وخدمات مديرية الصحة، التي شملت "مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة"، عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة "حملة حقك تنظمي"، عيادة علاج طبيعي، حملة توعوية لطلاب المدارس عن تشوهات العمود الفقري، ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية، تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس".

توزيع لحوم وملابس وشنط غذائية ومشروعات للأرامل

كما تضمنت أنشطة مديرية التضامن توزيع 100 فيزا كرامة وتكافل، إجراء 50 بحث اجتماعي، عمل تظلمات على منظومة كرامة وتكافل لـ 100 حالة، وتوزيع 83 كجم لحوم. إضافة إلى مساهمات الجمعيات الأهلية، حيث قامت جمعية الضوء الكاشف بتوزيع 25 بطانية، 50 مصحفًا، 30 قطعة ملابس شتوية للأطفال، و22 مشروعًا لأرامل، بينما وزعت مؤسسة ظل الرحمن 50 شنطة مواد غذائية و100 مساعدة مادية، كما وزعت مؤسسة الجنوب للدراسات 20 بطانية، بينما قامت مؤسسة المنتصرين بتوزيع 4 كراسي متحركة، 4 عكازات، 3 سماعات لذوي الهمم. أما جمعية الهلال الأحمر شعبة الشقر، فوزعت 35 شنطة مواد غذائية، وقامت جمعية رسالة شباب الفشن بعمل معرض مشغولات يدوية (ملابس)، في حين قامت مؤسسة كلنا معاك بتوزيع 20 بطانية للأولى بالرعاية.

كما تم عقد ندوة توعوية دينية من مديرية الأوقاف، واستقبال براعم الأزهر الشريف، وتقديم معرض للتربية الفنية من أعمال طالبات الأزهر، إضافة إلى استضافة الجناح لقيادات الأوقاف والكنيسة وبعض النوابغ. شاركت الثقافة في الفعاليات بأنشطة تضمنت قراءة حرة، محاضرة توعوية وعروض مواهب، ورشة فنون تشكيلية. كما نظمت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية.

كما قام التعليم بتنظيم مجموعة من الأنشطة شملت (استقبال شرفي، عرض منتجات مدرسة الثانوية الزراعية، عروض رياضية، عرض منتجات ملابس وزخرفة، معرض صحافة عن المبادرة، ورشة عمل عن اكتشاف المواهب وتنميتها، نشاط اتحاد طلابي عن لائحة الانضباط المدرسي).

سلامتك تهمنا.. تنفيذ ندوة توعوية عن السلامة المهنية

أما مديرية العمل فقد عقدت ندوة توعوية عن السلامة المهنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وقام مكتب تشغيل وشكاوى علاقات العمل بعرض خدماته، بينما نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورشة رسم وتلوين وورشة سباكة خفيفة للسيدات على ترشيد الاستهلاك، وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن مقاومة الحشائش في المحاصيل الشتوية. كما تم توفير باكية للسلع الغذائية والتموينية الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى سيارة غاز تم بيعها بسعر 150 جنيهًا للأسطوانة.

كما شاركت الكنيسة في عقد ندوة توعوية عن المواطنة والانتماء، بينما عقد فرع المجلس القومي للمرأة ورشة عمل للتدريب على حرفة التطريز وعرض بعض منتجات المتدربات. كما قام المجلس القومي للسكان بتنظيم ندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها، وأضرار الزواج المبكر.

أما التأمين الصحي فقام بتنظيم مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، وفيروس سي، وأجرى فحوصات معملية وخدمات توعوية، كما عقد الطب البيطري ندوة إرشادية في مركز الشباب وقدم خدمات كشف وعلاج للحيوانات، بالإضافة إلى تحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وفي سياق متصل، قام مركز الإعلام بعقد حوار مع الأهالي عن بناء الإنسان في الدولة المصرية الحديثة وتصحيح مفاهيم مغلوطة حول زواج القاصرات والعنف الأسري، بالإضافة إلى تقديم مهارات في الإعلام السكاني. كما شارك فرع هيئة تعليم الكبار في عقد فصول لإجراء امتحانات للدارسين وتسليم شهادات للمتحررين من الأمية.

واختتمت الفعاليات بعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خدماته المالية وغير المالية، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.

محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوى المواطنين

وخلال تفقده للفعاليات، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين المتعلقة ببعض القطاعات والمرافق الحيوية، مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي، كما استمع إلى الحالات الإنسانية للفئات الأولى بالرعاية، حيث وجه بدراسة تلك المطالب والعمل على توفيرها.

رافق المحافظ خلال الزيارة: بلال حبش نائب المحافظ، أعضاء مجلس النواب (طه الناظر، عبير جمال)، علي حماد رئيس مركز الفشن، محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية، د. أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، د. عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ رضا عبد الحليم مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أسامة وليم مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار، د. أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، أحمد نظمي مدير عام مديرية العمل، نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان، د. محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي، د. محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، محمد الشيمي من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.

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