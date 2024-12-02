إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجة خاله في بني سويف إلى المفتي

قررت محكمة جنايات بني سويف، إحالة أوراق عامل يدعى "محمد. ن. ع" (35 عامًا) إلى فضيلة المفتي، بعد إدانته بقتل زوجة خاله "ألفت. ش. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار أحمد مندور، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد، يحيى السكري، وأحمد فاروق، وبأمانة سر محمود ربيع وعصام البرج.

استدرجها إلى منزله واعتدى عليها بالسكين

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة بـ بني سويف، فإن الجريمة وقعت يوم 20 أغسطس الماضي، عندما قرر المتهم قتل المجني عليها إثر خلافات بينهما، حيث كشفت التحريات أن المتهم ارتاب في سلوكها وأعد خطة للتخلص منها، حيث استدرجها إلى منزله وأخفى سكينًا ومطرقة لتنفيذ جريمته، وبعد علاقة غير شرعية بينهما، اعتدى عليها بالسكين وطعنها عدة طعنات، ثم هشم رأسها بالمطرقة، وأخفى جثتها تحت الرمال فوق سطح منزله.

وأظهرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، وجود علاقة غير شرعية بين المتهم والمجني عليها دامت أربع سنوات، حيث أكدت تسجيلات الكاميرات ظهور المتهم مع المجني عليها أثناء دخولها منزله، كما اعترف المتهم بارتكاب الجريمة أثناء تمثيل الواقعة.

محامي المتهم يدفع ببطلان الاعتراف: كان برضاها

ودفع محامي المتهم، ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، معللًا ذلك بعدم وجود محامٍ معه خلال التحقيقات، كما نفى وجود علاقة سببية بين الجريمة والقتل، مؤكدًا أن ذهاب المجني عليها إلى منزل المتهم كان برضاها وليس نتيجة إكراه، فيما كشف زوج المجني عليها عن اختفائها أثناء خروجها لشراء احتياجات المنزل، وأبلغ الشرطة بـ بني سويف التي نجحت في كشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المتهم.

وتنتظر هيئة محكمة جنايات بني سويف، رأي فضيلة المفتي في القضية، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.