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مدير مستشفى بني سويف التخصصي يكشف حقيقة إغماء 8 طالبات بسبب الامتحان بالجامعة التكنولوجية

مستشفى بني سويف التخصصي،
مستشفى بني سويف التخصصي، فيتو

صّرح الدكتور أحمد صادق، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، بأن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، استقبل، اليوم، ثمان طالبات بالجامعة التكنولوجية يعانون من أعراض نفسية "حزن شديد وادعاء بضيق التنفس" نظرًا لصعوبة الامتحان.

 

حزن شديد وضيق التنفس بسبب صعوبة الامتحان

وأضاف مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أن الطالبات الثمان، أكدن أنهن كانوا يؤدون الإمتحان داخل مقر المنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وشعرن بأعراض نفسية "حزن شديد وادعاء بضيق التنفس" وتم نقلهن للمستشفى.

وأشار "صادق" إلى أن الطالبات لم يصبن بحالة اغماء أو فقدان للوعي كما تداولت بعض المواقع والإخبارية والصفحات، مشيرًا إلى أنهن اشتكين من ضيق التنفس، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهن، وغادرن المستشفى من قسم الاستقبال ولم يتم احتجازهن.

 

إصابة 8 طالبات مصابات بأعراض نفسية بسبب الامتحان

وكان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي،استقبل 8 طالبات بالجامعة التكنولوجية، مصابات أعراض نفسية "حزن شديد وادعاء بضيق التنفس" بسبب صعوبة الامتحان، وهن: "حبيبة. ع. م"، 18 عامًا، و"إنجي. ع. ع"، 18 عامًا، و"عطيات. م"، و"فاطمة. ع"، 18 عامًا، و"رحمة. س. خ"، 19 عامًا، و"أمنية. م"، 18 عامًا، و"رحاب. ع. ع"، 18 عامًا، و"دعاء. ر. س"، 18 عامًا.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهن، وغادرن المستشفى من قسم الاستقبال، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بمعرفة إدارة المستشفى.

 

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