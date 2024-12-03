محافظ بني سويف يوجه السكرتير المساعد بمتابعة سير العمل بمحور الفشن

تابع اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروع محور الفشن الحر على النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمتابعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية بالمراكز المختلفة.

ورافق السكرتير العام المساعد، خلال الزيارة، كل من: علي حماد، رئيس مركز الفشن، ومحمد بكري، رئيس مركز ببا، بالإضافة إلى ممثلي الجهات التنفيذية المعنية مثل الطرق والكباري والري والوحدة المحلية وشركات المرافق، وكذلك إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

سكرتير بني سويف يتابع سير العمل بمحور الفشن

وتابع السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، سير العمل في المشروع، حيث تم الوقوف على معدلات الإنجاز في الأعمال الإنشائية بالمحور، وتفقد تفاصيل الموقف التنفيذي في مختلف قطاعات المشروع، بما في ذلك الجزء المتعلق بكوبري الصحراوي الشرقي وكباري التقاطع مع نهر النيل، الطريق الزراعي الغربي، ترعة الإبراهيمية، السكة الحديد، وأعمال الطرق شرق النيل.

وأكد السكرتير العام المساعد بـ بني سويف، أن هذه الزيارات المتواصلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمتابعة سير العمل بشكل دوري، ومعالجة أي معوقات قد تؤثر على تقدم المشروع، لضمان تنفيذه بسرعة وكفاءة. كما أشار إلى أهمية المحور في دعم البنية التحتية وتنمية حركة الاستثمار في محافظة بني سويف ومحافظات شمال الصعيد، كونه يربط بين محوري عدلي منصور شمالًا وبني مزار جنوبًا، بالإضافة إلى تعزيز معدلات السلامة والأمان عبر إنشاء طريق آمن لخدمة مراكز الفشن وببا وسمسطا.

تفاصيل أعمال مشروع محور الفشن ببني سويف

الجدير بالذكر أن مشروع محور الفشن يمتد على طول 27 كم بعرض 22 مترًا ويشمل 25 عملًا صناعيًا، منها 19 كوبري رئيسي، بالإضافة إلى عدد من الأنفاق، ويهدف لتسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل وزيادة فرص العبور بين الشرق والغرب كل 25 كم.

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