شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم وضع حجر أساس النادي الاجتماعي لفرع نقابة الأطباء بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

جاء ذلك في حضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عماد البنا نقيب الأطباء بالمحافظة.

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي لنقابة الأطباء شرق النيل

وضع حجر أساس النادي الاجتماعي لأطباء بني سويف

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأعضاء نقابة الأطباء بوضع حجر أساس النادي الاجتماعي على مساحة 15 ألف متر، والذي يأتي في إطار تطوير أنشطة النقابة لخدمة الأطباء الأعضاء، وتوسيع قاعدة الأنشطة المقدمة للأعضاء، وخلق متنفس جديد لممارسة الأنشطة المختلفة، وتعزيز التواصل الاجتماعي بين الأعضاء، وتوفير مكان لائق لهم ولذويهم في الجانب الترفيهي والاجتماعي.

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي لنقابة الأطباء شرق النيل

من جهته أعرب نقيب أطباء مصر عن شكره وتقديره للمحافظ على دعم هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن النادي الاجتماعي سيكون نقطة تحول في تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والطبية في المحافظة، وسيسهم في تحقيق التكامل بين الجوانب المهنية والاجتماعية للأطباء، حيث من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في المنطقة المحيطة بالنادي.

محافظ بني سويف يضع حجر أساس النادي الاجتماعي لنقابة الأطباء شرق النيل

النادي يسهم في تعزيز الروابط بين الأطباء الأعضاء

وأضاف نقيب أطباء بني سويف أن النادي الاجتماعي المزمع إنشاؤه بالمنطقة الترفيهية أمام كلية الهندسة، سيضم مجموعة متنوعة من المرافق التي تلبي احتياجات الأطباء وأسرهم، وتشمل مبان رياضية واجتماعية، بالإضافة إلى حمام سباحة، منطقة ترفيهية لتكون مركزًا للاستجمام والأنشطة الاجتماعية، بجانب مساحة مخصصة للفعاليات المجتمعية والندوات الطبية التي تسهم في تعزيز الروابط بين الأطباء أعضاء النقابة.

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