أعلنت السفارة الإيرانية في روسيا، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس أركان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية آية الله محسن قمي وصل إلى موسكو.

نائب المرشد الأعلى الإيراني خامنئي يصل موسكو



وجاء في بيان السفارة الإيرانية في موسكو والذي نشر على قناة تلغرام " وفدًا إيرانيًّا بقيادة آية الله محسن قمي، وصل إلى موسكو، حيث كان في استقباله سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا كاظم جلالي".

وأشارت البعثة الدبلوماسية الإيرانية إلى أنه خلال زيارة قصيرة لروسيا، يخطط قمي لعقد اجتماعات مع القادة الدينيين الروس والطلاب الإيرانيين المقيمين في روسيا.

ويأتي ذلك في ظل الزيارات المتبادلة بين إيران وروسيا في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته سوريا.

واتهمت إيران وروسيا الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الإرهابيين في سوريا والسعي إلى تنفيذ مخطط لتقسيم البلاد.

إيران تتهم أمريكا بدعم التنظيمات المسلحة في سوريا

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمس الثلاثاء، في جلسة لمجلس الأمن: إن واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات المسلحة في سوريا.

واعتبر المندوب الإيراني في كلمته خلال الجلسة التي ناقشت التطورات الأخيرة في سوريا أن "الدعم الخارجي يطيل أمد الأزمة في سوريا".



وأعرب إيرواني عن قلق إيران البالغ حيال التطورات في سوريا، معتبرًا أن "هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سوريا".

وأضاف: "الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة يستخدم الإرهاب أداة لتنفيذ أجنداته السياسية في المنطقة".

وشدد على أن "دعم إيران ثابت لسوريا في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه".

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