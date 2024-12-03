الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تطالب إسرائيل بعدم احتلال غزة، وتقارير عن وضع كارثي شمال القطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

طالبت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، من إسرائيل عدم مواصلة احتلال قطاع غزة، بعد التوصل لوقف إطلاق النار وهزيمة حركة حماس.

 

الدفاع المدني فى غزة يحذر من وضع كارثي

فى ذات السياق الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، أن هناك واقعًا كارثيًّا في بيت لاهيا وبقية شمال القطاع.

 وتابع الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، هناك 60 ألف مواطن في شمال القطاع عرضة للموت.

 

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان للمرة الخامسة

واستطرد، لا يمكننا تقديم أي خدمة طبية أو إسعاف في شمال القطاع، شهرين وسكان الشمال لم يحصلوا على أغذية جيدة ومياه صالحة للشرب.

من جانبه قال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، للمرة الخامسة يتم استهداف المستشفى من قِبل طائرات كواد كابتر.

صفقة القاهرة، تفاصيل الاتفاق بين فتح وحماس على طريقة إدارة غزة بعد الحرب

المطران عطا الله حنا: إلى متى ستستمر هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؟!

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنتاجون حماس غزة بيت لاهيا كمال عدوان مستشفى كمال عدوان

مواد متعلقة

اجتماع تشاوري عربى لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة (صور)

الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال يسعى لتعويض خسائره في غزة ولبنان عبر إشعال سوريا

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي محتجز في غزة

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

حريق هائل في مخزن بمنشأة القناطر بالجيزة

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية