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خارج الحدود

إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات المسلحة في سوريا

مندوب إيران، فيتو
مندوب إيران، فيتو

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في جلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إن واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات المسلحة في سوريا.

واعتبر المندوب الإيراني في كلمته خلال الجلسة التي ناقشت التطورات الأخيرة في سوريا أن "الدعم الخارجي يطيل أمد الأزمة في سوريا".


وأعرب إيرواني عن قلق إيران البالغ حيال التطورات في سوريا، معتبرا أن "هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سوريا".

وأضاف: "الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة يستخدم الإرهاب أداة لتنفيذ أجنداته السياسية في المنطقة".

وشدد على أن "دعم إيران ثابت لسوريا في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه".

 

التنظيمات المسلحة تتلقى دعما عسكريا كبيرا من الخارج

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك قد قال خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث التطورات في سوريا، مساء أمس الثلاثاء، إن أطرافا إقليمية ودولية تدعم التنظيمات المسلحة في بلاده.

وندد الضحاك فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، باستقبال مجلس الأمن منظمة "الخوذ البيضاء" ويقول إنها مرتبطة بجبهة النصرة.

وأكد المندوب السوري أن التنظيمات المسلحة تتلقى دعمًا عسكريًّا كبيرًا من الخارج، مضيفا: "هناك أمر عمليات تركي ـ إسرائيلي مشترك للتنظيمات المسلحة".

وطالب "الدول الداعمة للتنظيمات المسلحة بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب".

وحذر أنه "من يرعى الإرهاب في سوريا يجب أن يعلم أن ذلك سيرتد عليه"، مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابي دفع بآلاف العائلات في حلب للتوجه نحو مناطق سيطرة الدولة السورية في حين يواجه من بقي عالقا داخل المدينة ظروفا إنسانية صعبة واعتداءات من التنظيمات الإرهابية.

وتابع قائلا إن "معاناة أهلنا في المناطق التي اقتحمتها التنظيمات الإرهابية تفرض مجددا مطالبة مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإرهابي وإلزام الدول المشغلة لهذه التنظيمات بالعدول عن سياساتها وعدم السماح بتكريس واقع إرهابي أو بإبقاء المدنيين رهينة لتلك التنظيمات".

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مندوب إيران أمير سعيد إيرواني جلسة لمجلس الأمن واشنطن سوريا حلب

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