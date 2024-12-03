الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: سقوط صاروخ بالقرب من كريات شمونة دون إصابات

الاحتلال، فيتو
الاحتلال، فيتو

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ بالقرب من كريات شمونة دون إصابات.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية، سانا، أن الجيش السوري تصدى لهجوم شنته "قسد" في ريف دير الزور.

 

الجيش السوري يحبط محاولات للتنظيمات المسلحة

 وقال المرصد السوري: إن  الجيش السوري أحبط محاولات للتنظيمات المسلحة، للتقدم عند قلعة المضيق وعدة نقاط بريف حماة الشمالي.

ودارت اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق أن شنت الفصائل المسلحة هجومًا مباغتًا الأربعاء، مكنها من السيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.

ونفذت الطائرات الحربية والمروحية أكثر من 45 ضربة جوية خلال الساعات الماضية، تزامنا مع معارك طاحنة في ريف حماة الشمالي، وتمكن الجيش السوري من إحباط محاولات تقدم الفصائل المسلحة على قلعة المضيق وبعض النقاط.

 

ضربات على تجمعات المسلحين

 من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك شن ضربات متتالية على تجمعات المسلحين في أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي.

وقال البيان: إن الضربات أسفرت عن مقتل وجرح عشرات من المسلحين، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات التي كانت بحوزتهم. كما أعلنت القوات السورية عن تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب، بهدف تعزيز خطوط الدفاع وحماية المدنيين والجنود.

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إسرائيل الجيش السوري الدفاع السورية المرصد السوري هيئة البث الاسرائيلية كريات شمونة

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