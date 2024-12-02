الجيش السوري يتصدى لهجوم على قرية الفان شمال شرق حماة

تصدت قوات الجيش السوري المتمركزة في قرية الفان الوسطاني شمال شرق حماة لهجوم عنيف شنته المجموعات المسلحة على القرية حسب ما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

الجيش السوري يتصدى لهجمات من المسلحين

وتمكن الجيش السوري من تصفية عدد من المسلحين جراء التصدي للهجوم وتدمير آلية وذخيرة كانت بحوزتهم.

واستهدف الطيران الحربي السوري والروسي رتلا للمجموعات المسلحة في مدينة خان شيخون بريف إدلب بغارتين، كما استهدف بغارات أخرى تحركات المسلحين شمال شرق حلب.

ويتابع الجيش السوري استقدام مزيد من التعزيزات لتوزيعها على كامل النقاط التي تقدم اليها في ريف حماة الشمالي.

وفي السياق ذاته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في المعارك الدائرة في شمال سوريا، والتي دخلت يومها السادس ضمن عملية "ردع العدوان".

حصيلة ضحايا الأحداث الدائرة في سوريا

وبلغ إجمالي الضحايا من العسكريين والمدنيين منذ فجر 27 نوفمبر الفائت 446 قتيلًا.

وشهدت المعارك سقوط 200 قتيل من عناصر "هيئة تحرير الشام"، و44 من فصائل "الجيش الوطني"، إضافة إلى 141 من قوات الجيش السوري، بينهم 120 عنصرًا من قوات الجيش، و6 من الجماعات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و15 آخرين من جنسيات غير سورية.

كما أودت المواجهات بحياة 24 مدنيًّا، بينهم طفل نتيجة القصف البري، و23 آخرين جراء الغارات الجوية الروسية، منهم 4 أطفال و3 سيدات.

وارتفعت حصيلة القصف الذي استهدف المدينة الجامعية في إلى 4 طلاب جامعيين، بينما قُتل 16 شخصًا في قصف جوي على دوار الباسل في المدينة ذاتها.

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