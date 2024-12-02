الإثنين 02 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش السوري يتصدى لهجوم على قرية الفان شمال شرق حماة

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

تصدت  قوات الجيش السوري المتمركزة في قرية الفان الوسطاني شمال شرق حماة لهجوم عنيف شنته المجموعات المسلحة على القرية حسب ما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

 

الجيش السوري يتصدى لهجمات من المسلحين

وتمكن الجيش السوري من تصفية  عدد من المسلحين جراء التصدي للهجوم وتدمير آلية وذخيرة كانت بحوزتهم.

واستهدف الطيران الحربي السوري والروسي رتلا للمجموعات المسلحة في مدينة خان شيخون بريف إدلب بغارتين، كما استهدف بغارات أخرى تحركات المسلحين شمال شرق حلب.

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بمساعدة القوات الجوية الروسية، الجيش السوري يقضي على 320 إرهابيا خلال الـ24 ساعة الماضية

ويتابع الجيش السوري استقدام مزيد من التعزيزات لتوزيعها على كامل النقاط التي تقدم اليها في ريف حماة الشمالي.

وفي السياق ذاته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في المعارك الدائرة في شمال سوريا، والتي دخلت يومها السادس ضمن عملية "ردع العدوان".

 

حصيلة ضحايا الأحداث الدائرة في سوريا

 وبلغ إجمالي الضحايا من العسكريين والمدنيين منذ فجر 27 نوفمبر الفائت 446 قتيلًا.

 وشهدت المعارك  سقوط 200 قتيل من عناصر "هيئة تحرير الشام"، و44 من فصائل "الجيش الوطني"، إضافة إلى 141 من قوات الجيش  السوري، بينهم 120 عنصرًا من قوات الجيش، و6 من الجماعات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و15 آخرين من جنسيات غير سورية.

كما أودت المواجهات بحياة 24 مدنيًّا، بينهم طفل نتيجة القصف البري، و23 آخرين جراء الغارات الجوية الروسية، منهم 4 أطفال و3 سيدات.

وارتفعت حصيلة القصف الذي استهدف المدينة الجامعية في إلى 4 طلاب جامعيين، بينما قُتل 16 شخصًا في قصف جوي على دوار الباسل في المدينة ذاتها.

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الجيش السوري حماة حلب سوريا هيئة تحرير الشام

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