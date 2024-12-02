الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال يسعى لتعويض خسائره في غزة ولبنان عبر إشعال سوريا

الحرس الثوري، فيتو
الحرس الثوري، فيتو

قال الحرس الثوري الإيراني: إن  الجيش السوري وجبهة المقاومة سيردان بحسم وقوة على أعمال الصهاينة في سوريا.

الاحتلال سيعوض خسائره في غزة  ولبنان بسوريا 


وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، في تصريح صحفي أن  الكيان الصهيوني يظن أنه سيعوض خسائره في لبنان وغزة عبر إشغال المقاومة في سوريا".

هدف المسلحين في سوريا

وأشار إلى أن "هدف المسلحين في سوريا مواجهة محور المقاومة وإضعاف سوريا كأحد أهم أطرافه".

وذكر أن الجماعات الإرهابية في سوريا "ليست معارضة بل مرتزقة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

وقال إن" الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه بالقضاء على حزب الله سياسيًّا أو نزع سلاحه، مردفًا أن إسرائيل "أجبرت على الاستسلام أمام عمليات حزب الله الناجحة والمتواصلة".

وتابع أن "التاريخ يشهد على إجرام الصهاينة وهناك احتمال لخرقهم وقف إطلاق النار في لبنان".

والسبت الماضي 30 نوفمبر، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني الفريق حسين سلامي  اغتيال رئيس فيلق المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا اللواء كيومرق بورهاشمي الملقب بالحاج هاشم بهجوم إرهابي.

وأفادت قناة SNN التلفزيونية الإيرانية بمقتل بورهاشمي بالقرب من مدينة حلب، حيث تدور معارك بين فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش العربي السوري.

يذكر أن تنظيمات إرهابية مسلحة تشن منذ الأربعاء هجومًا كبيرًا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة حزب الله المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني فصائل المعارضة السورية

مواد متعلقة

الحرس الثوري الإيراني: سنقطع يد العدو في سوريا

قائد الحرس الثوري الإيراني لنعيم قاسم: اتفاق لبنان هزيمة مذلة لإسرائيل وقد ينهي حرب غزة

قائد الحرس الثوري الإيراني يحدد أول علامات "زوال إسرائيل" ويتعهد بالانتقام منها

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

للمرة الثانية خلال أيام، اندلاع حريق هائل في نادي المعلمين بالإسكندرية (صور)

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

ساعات الرعب في الجيزة.. حيوان غريب يثير الجدل في البراجيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية