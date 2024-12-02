الجيش السوري يصدر بيانا رسميا يعلن فيه استعادة 6 بلدات في حماة

أعلن الجيش السوري فى بيان رسمي، مساء اليوم، استعادة السيطرة على 6 بلدات في محافظة حماة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

الجيش السوري يعلن استعادة 6 بلدات في محافظة حماة

وكانت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة"، والفصائل المسلحة المتحالفة معها، زعمت أنها سيطرت على 7 بلدات شمال حماة.

في حماة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن هجومًا صاروخيًّا نفذه المسلحون في حلب أسفر عن مقتل ستة مدنيين.

كذلك أشار المرصد السوري، إلى أن غارة على مدينة حلب أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، مضيفا أن الغارات الجوية استهدفت أيضًا حيًّا تقطنه غالبية مسيحية.

وأفاد الجيش السوري من جهته في بيان بأن قواته تتحرّك "على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم من المناطق التي دخلوها وتأمينها بالكامل، وتثبيت نقاط تمركز جديدة للتحضير للهجوم التالي، مع استمرار وصول المزيد من التعزيزات العسكرية".

مقتل 514 شخصًا غالبيتهم من المسلحين في سوريا

وأدت المعارك والقصف منذ الأربعاء إلى مقتل 514 شخصًا غالبيتهم من المسلحين، إضافة إلى 92 مدنيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأ الهجوم في شمال سوريا يوم دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد نزاع بدأ في أكتوبر 2023 وتحوّل مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر، على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

ولم تشهد سوريا مثل هذا التصعيد منذ سنوات، لا سيما بعد أن وقَّعا وقفًا لإطلاق النار رعته موسكو وأنقرة في العام 2020 أتاح تحقيق هدوء إلى حدّ كبير في إدلب، حيث كانت هيئة تحرير الشام تسيطر على نحو نصف مساحة المحافظة وعلى أجزاء ملاصقة لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

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