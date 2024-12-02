الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش السوري يصدر بيانا رسميا يعلن فيه استعادة 6 بلدات في حماة

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أعلن الجيش السوري فى بيان رسمي، مساء اليوم، استعادة السيطرة على 6 بلدات في محافظة حماة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

 

الجيش السوري يعلن استعادة 6 بلدات في محافظة حماة

وكانت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة"، والفصائل المسلحة المتحالفة معها، زعمت أنها سيطرت على 7 بلدات شمال حماة.

 

في حماة قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن هجومًا صاروخيًّا نفذه المسلحون في حلب أسفر عن مقتل ستة مدنيين.

 

كذلك أشار المرصد السوري، إلى أن غارة على مدينة حلب أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفلان، مضيفا أن الغارات الجوية استهدفت أيضًا حيًّا تقطنه غالبية مسيحية.

 

وأفاد الجيش السوري من جهته في بيان بأن قواته تتحرّك "على عدة محاور في أرياف حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم من المناطق التي دخلوها وتأمينها بالكامل، وتثبيت نقاط تمركز جديدة للتحضير للهجوم التالي، مع استمرار وصول المزيد من التعزيزات العسكرية".

 

مقتل 514 شخصًا غالبيتهم من المسلحين في سوريا

وأدت المعارك والقصف منذ الأربعاء إلى مقتل 514 شخصًا غالبيتهم من المسلحين، إضافة إلى 92 مدنيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وبدأ الهجوم في شمال سوريا يوم دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد نزاع بدأ في أكتوبر 2023 وتحوّل مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر، على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

 

ولم تشهد سوريا مثل هذا التصعيد منذ سنوات، لا سيما بعد أن وقَّعا وقفًا لإطلاق النار رعته موسكو وأنقرة في العام 2020 أتاح تحقيق هدوء إلى حدّ كبير في إدلب، حيث كانت هيئة تحرير الشام تسيطر على نحو نصف مساحة المحافظة وعلى أجزاء ملاصقة لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

الجيش السوري يتصدى لهجوم على قرية الفان شمال شرق حماة

المرصد السوري: الغارات الجوية الكثيفة أوقفت تقدّم الفصائل في ريف حماة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة حماة سانا هيئة تحرير الشام جبهة النصرة حلب الجيش السوري شمال سوريا

مواد متعلقة

الجيش السوري يتصدى لهجوم على قرية الفان شمال شرق حماة

الجيش السوري يعزز خطوطه الدفاعية ويتصدى للمسلحين في الريف الشمالي بحماة

المرصد السوري: الغارات الجوية الكثيفة أوقفت تقدّم الفصائل في ريف حماة

الجيش السوري يصدر بيانا جديدا حول التطورات في حلب وإدلب

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

قبل استكمال المحاكمة اليوم، مفاجآت فجرها المتهم الثاني في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

منوعات

المزيد

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس القارات إنتركونتيننتال في قطر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية