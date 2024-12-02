شعبة المواد الغذائية توضح أسباب الارتفاعات في أسعار السلع وتوقعاتها المستقبلية

أعلنت شعبة المواد الغذائية رفع بعض الشركات لأسعار منتجاتها بداية من الشهر الجاري، التي شملت حتى الآن نحو 7 سلع غذائية؛ منها الجبن والزبادي والمشروبات والشوكولاتة؛ فما هي أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتوقعات المستقبلية للتحركات السعرية؟

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية إن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.

الزيادة في الأسعار ليست بسبب التكلفة الحقيقية بل بناءً على التوقعات السوقية

وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ، فيتو

بعض المنتجين يبالغون في تكلفة المنتجات ويجب على الجميع العمل لصالح المستهلك

وأشار إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلًا من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.

ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين واستقرار السوق

وأوضح رئيس الجمعية أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.

ضرورة البحث عن حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية على أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع.

وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ودعا المنوفي جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل

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