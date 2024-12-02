افتتاح معرض فوود أفريكا بحضور وزيري التموين والاستثمار غدًا.. 4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى سبتمبر 2024.. و25 جلسة نقاشية حول مستقبل القطاع

يفتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" غدًا الثلاثاء.

1000 عارض محلى ودولى و500 مشترى عالمى يشاركون بالمعرض.. ودولة تركيا ضيف الشرف

ويقام المعرض خلال الفترة من غد الثلاثاء 3 إلى 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وبرعاية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة و التموين والاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 شركة تمثل 39 دولة، إلى جانب دعوة أكثر من 500 مشترٍ دولى.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتموين والاستثمار مما يعكس الدعم من الحكومة المصرية لمنظومة المعارض، وهو الأمر الذي يجعل من مصر مركزًا محوريًا لصناعة المعارض إقليميًا ودوليًا

افتتاح ثلاث فعاليات

وسيشهد المعرض افتتاح ثلاث فعاليات هامة أخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته الخامسة إلى جانب معرض "فريش أفريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى معرض "تمور أفريكا " والمتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى كشريك إستراتيجى.

مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا

والمعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة بإجمالى 15 جناحا دوليا، فضلا عن مشاركة دولة تركيا كضيف شرف المعرض لهذا العام، ومن أبرز الدول الـ39 المشاركة فى فعاليات المعرض كل من العراق والسعودية والامارات والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل وإسبانيا والهند وإندونيسيا وبيلاروسيا وباكستان وليبيا والصين وبولندا وتركيا وأرمينيا والكويت وتونس والأردن.

ويشارك فى الفعاليات أيضا العديد من المنظمات التنموية، ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو، مشروع الابتكار الزراعى التابع للوكالة الألمانية للتنمية - جى أى زد، مشروع إيراس التابع للمعونة الأمريكية ومركز تحديث الصناعة ومبادرة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للشركات الصغيرة ومبادرة ازدهار التابعة لغرفة الصناعات الغذائية ومشروع تريد التابع للمعونة الأمريكية.

المعرض سيشهد لأول مرة تنظيم جناح لرواد الأعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى

وسوف تشهد دورة هذا العام من المعرض تركيزًا كبيرًا على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال، حيث سيتم ولأول مرة تنظيم جناح لرواد الاعمال من عدد من الدول ال أفريقية، ومنها (نيجيريا وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا)، وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى.

وتضم أهم معروضاتهم منتجات الفانيليا والبن والفواكه المجففة والخضار والفواكه الطازجة، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الأعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى جانب مشاركة عدد من رائدات الأعمال المستفيدات من مشروع smart agri، والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الألمانية.

تنظيم 25 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف



وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث ستعقد 25 جلسة نقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف، وكذا استعراض نماذج الشراكة المبتكرة لدعم المرأة فى سلسلة توريد أعمال التصنيع الزراعى، وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين، كما سيتم تخصيص منطقة لعروض الطهى إلى جانب تخصيص منطقة اللقاءات الثنائية والتشبيك مع المشترين الدوليين.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وغرفة الصناعات الغذائية، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية، وجهاز التمثيل…

تركيا.. ضيف شرف معرض فوود أفريكا فى دورته لعام 2024

40 شركة غذائية تركية تشارك فى فاعليات المعرض للعام الرابع على التوالى

وتشارك دولة تركيا كضيف شرف المعرض لهذا العام، وذلك ضمن 15 جناحا وطنيا مشاركا بالمعرض، حيث يعد الجناح التركى هو أكبر الأجنحة المشاركة بإجمالى مساحة تتعدى الـ 1000متر مربع

البعثة التركية تمثل أكبر جناح مشارك بفعاليات المعرض ضمن 15 جناح وطنى

تأتى المشاركة التركية الواسعة فى دورة هذا العام من المعرض تتويجًا للزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة تركيا خلال شهر سبتمبر الماضى - والتى تعد أول زيارة لرئيس مصرى لتركيا منذ 12 عام – حيث شهدت توقيع 17 اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجى المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وبصفة خاصة العلاقات الاقتصادية.

10 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا

وتشهد العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تطورًا ملحوظًا، حيث تعد تركيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر حيث يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 10 مليارات دولار حاليا، ويستهدف زيادتها لتصل إلى 15 مليار دولار فى غضون الـ 5 سنوات المقبلة

وسوف يشهد الجناح التركى مشاركة أكثر من 40 عارضا من قطاعات غذائية مختلفة أهمها الحلويات، الفواكه المجففة، منتجات الاجبان، الزيتون، منتجات اللحوم، الحاصلات الزراعية، كما سيشهد الجناح عقد لقاءات للشركات التركية مع كبار المشترين الدوليين خلال أيام المعرض، وكذا لقاءات عمل ثنائية مع أهم المستوردين من الشركات المصرية.

وتأتى هذه المشاركة الكبيرة من الجانب التركى تأكيدًا للنجاح الكبير الذى حققه معرض فوود أفريكا منذ انطلاقه ليصبح المعرض الأهم فى القارة الإفريقية، والمعنى بالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، كما أنه يؤكد الدور الرائد لمصر فى مجال المعارض الإقليمية، والذى يجعلها المنصة التجارية الرئيسية للنفاذ للأسواق العربية والإفريقية.

4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى سبتمبر 2024.. مركزات صناعة المشروبات الغازية تحقق 421 مليون دولار.. والسعودية تحتل المركز الأول كأهم دول العالم المستوردة

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ، أن صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، بقيمة 2405 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 12%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 953 مليون دولار بنسبة نمو 42% وتمثل 21% من إجمالي الصادرات.

الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 371 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 14%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 249 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 37%.

وباقي المجموعات الدولية بقيمة 641 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 353 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%.

يليها السودان بقيمة 306 مليون دولار ونسبة تراجع 25%.

أمريكا بقيمة 249 مليون دولار ونسبة نمو 37%.

فلسطين بقيمة 245 مليون دولار ونسبة نمو 23%.

ليبيا بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 19%.

هولندا بقيمة 212 مليون دولار محققة نسبة نمو 108%.

الاردن بقيمة 172 مليون دولار محققة نسبة نمو 19%.

المغرب بقيمة 162 مليون دولار ونسبة نمو 98%.

إسبانيا بقيمة 155 مليون دولار ونسبة نمو 75%.

وفي المركز العاشر العراق بقيمة 141 مليون دولار ونسبة نمو 5% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 110 ملايين دولار.

يليها المغرب بقيمة صادرات 162 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 80 مليون دولار.

أمريكا بقيمة صادرات 249 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 67 مليون دولار.

إسبانيا بقيمة صادرات 155 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 66 مليون دولار.

السعودية بقيمة صادرات 353 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار.

فلسطين بقيمة صادرات 245 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 46 مليون دولار.

البرازيل بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 43 مليون دولار.

الصومال بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 40 مليون دولار.

ليبيا بقيمة صادرات 234 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 38 مليون دولار.

وفي المركز العاشر الإمارات بقيمة صادرات 141 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 32 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024 جاءت كالتالى:

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

2- صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%.

3- صادرات الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

4- صادرات السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%.

5- صادرات عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%.

6- صادرات زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%.

7- صادرات بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

8-صادرات خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

9-صادرات زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%.

10- صادرات بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.

وأكد محمود بزان، ان صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت خلال الفترة من 2014 إلى سبتمبر 2024 ما قيمته 39.6 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.