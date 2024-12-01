الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

البنوك تعلن زيادة تمويل شراء السيارات المستعملة بنسبة 50%

سيارات
سيارات

شهد سوقالسيارات المستعملة في مصر زيادة ملحوظة في الإقبال من المواطنين على اقتناء السيارات، بالتزامن مع اقتراب نهاية عام 2024. هذا الارتفاع في الطلب جاء نتيجة لتوفير خدمات التقسيط التي أصبحت أكثر مرونة، ما ساهم في تحسين مبيعات السيارات المستعملة بشكل ملحوظ.

وفي ظل تعثر المستهلك المحلي خلال الفترات الماضية في شراء السيارات الجديدة بسبب ارتفاع أسعارها المبالغ فيه، اتجه العديد من المواطنين إلى سوق السيارات المستعملة. وقد ساعدت أنظمة التمويل والتقسيط التي ظهرت مؤخرًا على تيسير عملية شراء هذه السيارات.

زيادة التمويل بنسبة 50%

وأعلنت البنوك المصرية عن زيادة قيمة الحد الأقصى لتمويل تقسيط  السيارات المستعملة بنسبة تصل إلى 50%، وهو ما يمثل خطوة هامة في دعم سوق السيارات المستعملة. وارتبطت أغلب طلبات التمويل بوجود شهادات ادخار أو ودائع، وهو ما يزيد من مرونة العملية التمويلية.

وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن سوق السيارات شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة نتيجة لعدة عوامل، أهمها توقف الاستيراد وتغير سعر العملة، مما أسفر عن تغييرات جذرية في توازنات السوق المصري.

وأشار سعد إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة دفع العديد من المشترين إلى البحث عن حلول تمويلية مثل التقسيط، خاصة أن أسعار هذه السيارات ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وأضاف أن السوق المصري يشهد تزايدًا في الطلب على السيارات المستعملة، ما دفع المعارض والشركات إلى تحسين عروض التمويل لتلبية احتياجات المستهلكين.

تمويل يصل إلى 7 مليون جنيه

وتابع خالد سعد أن بعض الشركات المتخصصة في تقسيط السيارات قد رفعت قيمة التمويل إلى 7 مليون جنيه، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهذه الخطوة جاءت نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على السيارات المستعملة، بسبب صعوبة توفير المبالغ الكاملة من قبل بعض المشترين.

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