انخفاض أسعار 5 سلع في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت تراجعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيه انخفاضًا في سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

انخفض سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.2 جنيها، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وسجل سعر المكرونة المعبأة انخفاضًا يقدر بـ 50 قرشًا في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

كما انخفض سعر المكرونة السائبة نحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

5.5 جنيه انخفاضا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي انخفاضات تراوحت ما بين 5 جنيهات إلى 5.5 جنيه في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 219 جنيهًا إلى 252 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 140 إلى 300 جنيه.