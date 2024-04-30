انخفاض جديد في أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي وجنة

انخفاض أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرف التجارية، عن انخفاض جديد في أسعار منتجات شركة عافية، التي تشمل السمن والزيت.

تصل لـ 5 جنيهات، انخفاض جديد في سعر الزيت

وبمقارنة أسعار منتجات عافية من الزيت والسمن ضمن القائمة الجديدة لشهر مايو المقبل بأسعارها السابقة، فإن أسعار الزيت انخفضت من جنيهين إلى 5 جنيهات في بعض العبوات.

تصل لـ 10 جنيهات، انخفاض جديد في أسعار السمن

فيما انخفضت أسعار السمن انخفاضات تراوحت ما بين 50 قرشًا و10 جنيهات في بعض العبوات حسب الوزن.

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أسعار عافية زيت في الأسواق، فيتو

أسعار زيت عافية ذرة وعباد بعد الانخفاض الجديدة في مايو 2024

وعن أسعار زيت عافية ذرة وعباد بعد الانخفاض الجديدة في مايو 2024، فجاءت كالتالي:

أسعار زيت عافية ذرة بعد الانخفاض في مايو 2024

بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 800 مل نحو 85 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 1.60 لتر نحو 165 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية ذرة وزن 2.2 لتر نحو 220 جنيهًا للمستهلك.

أسعار زيت عافية بلس بعد الانخفاض الجديدة في مايو 2024

بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 800 مل نحو 78 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 1.60 لتر نحو 150 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية بلس وزن 2.2 لتر نحو 200 جنيه مقابل 205 جنيهات سعره السابق للمستهلك.

أسعار زيت عافية عباد بعد الانخفاض الجديدة في مايو 2024

بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 800 مل نحو 73 جنيهًا مقابل 75 جنيهًا سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 1.6 لتر نحو 140 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر زيت عافية عباد وزن 2.2 لتر نحو 188 جنيهًا مقابل 190 جنيها للمستهلك.

انخفاض في أسعار زيت عافية خلال مايو 2024 الجاري

أسعار زيت سلايت ذرة بعد الانخفاض في مايو 2024 للمستهلك

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 750 مل نحو 74 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 1.5 لتر نحو 144 جنيهًا مقابل 145 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت ذرة وزن 2.25 لتر نحو 210 جنيهات مقابل 215 جنيهًا.

أسعار زيت سلايت عباد بعد الانخفاض في مايو 2024

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 750 مل نحو 63 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 1.5 لتر نحو 123 جنيهًا.

بلغ سعر زيت سلايت عباد وزن 2.25 لتر نحو 183 جنيهًا.

أسعار زيت حلوة بعد الانخفاض في مايو 2024

بلغ سعر زيت حلوة عباد وزن 4.5 لتر نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن 700 مل نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن لتر نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن 2.25 لتر نحو 142 جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوة وزن 4.5 لتر نحو 280 جنيهًا.

أسعار زيت هنادي بعد الانخفاض في مايو 2024

بلغ سعر زيت هنادي وزن 700 مل نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر زيت هنادي وزن لتر نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر زيت هنادي وزن 2.1 لتر نحو 132 جنيهًا مقابل 135 جنيهًا .

انخفاض أسعار زيت عافية وحلوة وهنادي وسلايت وسمن روابي، فيتو

أسعار منتجات السمن خلال بعد الانخفاض خلال شهر مايو 2024

أما أسعار منتجات السمن خلال بعد الانخفاض خلال شهر مايو 2024 فجاءت كالتالي:

بلغ سعر سمن روابي / جنة ظرف وزن 350 جرامًا نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة ظرف وزن 55 جرامًا نحو 6.5 جنيه مقابل 7 جنيهات سعره السابق للمستهلك.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 700 مل نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 700 مل نحو 72 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 1.5 كجم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 1.5 كجم نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر سمن روابي / جنة وزن 2.5 كجم نحو 220 جنيهًا مقابل 224 جنيهًا سعره السابق.

بلغ سعر سمن روابي قشطة / جنة النيوزيلندي وزن 2.5 كجم نحو 220 جنيهًا مقابل 224 جنيهًا سعره السابق.

بلغ سعر سمن شمس باكيت وزن 700 مل نحو 62 جنيهًا.

بلغ سعر سمن شمس باكيت وزن 1.45 كجم نحو 110 جنيهات مقابل 120 جنيهًا.

بلغ سعر سمن بنت البلد وزن 1.45 كجم نحو 125 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو زبدة جنة مكس نحو 105 جنيهات.