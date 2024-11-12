أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024
سجل سعر كيلو السمن البلدي والصناعي ارتفاعًا في الأسواق، وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أسعار السمن الصناعي والبلدي في الأسواق
«فيتو» تستعرض أسعار السمن الصناعي والبلدي في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لتقرير البوابة الحكومية، في السطور الآتية:
ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 3.5 جنيه
ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 3.5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 329.2 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.
ارتفاع أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
أما أسعار السمن الصناعي وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر السمن الصناعي ارتفع بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 90.4 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 57 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.
أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم ارتفع بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 98.7 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.
أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين ارتفع بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 97.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.
أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية ارتفع بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 100.6 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الشمس الذهبية ما بين 45 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.
أسعار سمن روابي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي ارتفع بنحو 4.5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 102.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.
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