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اقتصاد

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق اليوم الثلاثاء 12-11-2024

أسعار السمن البلدي
أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

سجل سعر كيلو السمن البلدي والصناعي ارتفاعًا في الأسواق،  وذلك وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار السمن الصناعي والبلدي في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السمن الصناعي والبلدي في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا لتقرير البوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 3.5 جنيه

ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو 3.5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 329.2 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

أما أسعار السمن الصناعي وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر السمن الصناعي ارتفع بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 90.4 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 57 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم ارتفع بنحو  6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 98.7 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين ارتفع بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 97.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

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أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية ارتفع بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 100.6 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الشمس الذهبية ما بين 45 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

أسعار سمن روابي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي ارتفع بنحو  4.5 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 102.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

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