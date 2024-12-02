إحباط محاولة توزيع كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بـ الإسكندرية والبحيرة

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها في نطاق محافظتى “الإسكندرية والبحيرة”

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية عن جلب عنصرين إجراميين كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".



إحباط محاولة جلب كميات من المخدرات والأسلحة في "الإسكندرية والبحيرة" ب 10 ملايين جنيه

و عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة لهما وضبطهما، وبحوزتهما (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 105 بندقية وفرد خرطوش) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (10 ملايين جنيه).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

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