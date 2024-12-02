الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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النيابة تأمر بسحب الـDNA لجثة مرتكب مذبحة طوخ

مذبحة طوخ بالقليوبية،فيتو
مذبحة طوخ بالقليوبية،فيتو

أمرت النيابة العامة بمركز طوخ، القليوبية بسحب عينة من دماء أحد الأشخاص؛ لإجراء تحليل الـDNA؛ بعدما لقي مصرعه أسفل القطار أمام مول العابد؛ للتأكد من هويته ووجود صلة قرابة بينه وبين ذويه؛ الذين تعرفوا عليه وأكدوا أن الجثة لشقيقهم ويدعى "علي.ط.م" والمتهم في واقعة «مذبحة عزبة الصفيح»؛ الذي تخلص من زوجته وأبنائه الإثنين، وأشعل النيران في منزل والدته التي لقيت مصرعها متأثرة بالحريق وإصابة شقيقه الأصغر بإصابات خطيرة.

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العناية الإلهية تنقذ طفلا من مذبحة طوخ، والمتهم يخرج شقيقه الآخر من دائرة الانتقام

تفاصيل مذبحة طوخ 

وكانت التحقيقات في مذبحة طوخ أشارت  إلى أن المتهم أحضر جراكن بنزين وسكب النار في غرفة ينام فيها شقيقه ووالدته. 

عاطل يقتل زوجته وطفليه بالقليوبية 

وكانت الأجهزة الأمنية بــ القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

عاطل يذبح زوجته وابنه وبنته ويحرق جثة والدته وشقيقه بالقليوبية 

 ودلت التحريات الأولية في الواقعة على قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بـطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وبنته وحرق جثة والدته وشقيقه حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه فى حالة خطرة بالعناية المركزة.

 

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