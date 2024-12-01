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رياضة

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

كولر
كولر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة البنك الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي 

 

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري

واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي كل من: محمد الشناوي، إمام عاشور، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

 

حراسة المرمي: شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. 

خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، كهربا، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، السولية، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، افشة، الساعي، سمير محمد، كوكا، الدبيس. 

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

ترتيب الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، بينما يقع البنك الأهلي في المركز قبل الأخيرة في الترتيب برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر في مواجهتان. 

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