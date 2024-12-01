موعد انتهاء أزمة إمام عاشور مع الأهلي وانتظامه فى التدريبات

النادي الأهلي، أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور لاعب الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية عقب عودة الفريق من رحلة جنوب أفريقيا لخوض مباراة أورلاندو يوم 7 من الشهر الجاري.

أضاف: عقوبة ايقاف امام عاشور تنتهي بعد غد الثلاثاء وقد يتواجد في مران الفريق الأخير قبل السفر إلى جنوب أفريقيا وقد يتم تأجيل الأمر لحين عودة الفريق من جنوب افريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن وسام أبو علي مهاجم الفريق سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال ٤٨ ساعة قادمة بعد أن قطع اللاعب شوطًَا كبيرًا في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة في وجه القدم.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب السلام استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي الليلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم وكهربا.

وخاض لاعبو الأهلي مرانًا خفيفًا داخل فندق الإقامة صباح اليوم وذلك ضمن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة البنك الأهلي المرتقبة الليلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة البنك الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري

واستبعد مارسيل كولر مدرب الأهلي كل من: محمد الشناوي، إمام عاشور، وسام أبو علي، أشرف داري، كريم نيدفيد، علي معلول، مصطفى أبو الخير، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري

حراسة المرمي: شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف ايمن، رامي ربيعة، كهربا، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، بيرسي تاو، رضا سليم، السولية، حسين الشحات، مروان عطية، يحيى عطية الله، افشة، الساعي، سمير محمد، كوكا، الدبيس.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، بواقع الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وحيد، بينما يقع البنك الأهلي في المركز قبل الأخيرة في الترتيب برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل في مباراة وخسر في مواجهتان.

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