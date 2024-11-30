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رياضة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف مسئولي القلعة الحمراء من تغريم إمام عاشور خط وسط الفريق، عقب الأحداث التي ارتبط بها اسم اللاعب خلال الساعات الأخيرة. 

تداول مقاطع فيديو وصور للاعب خلال حضوره حفل زفاف  

ودخل إمام عاشور نجم النادي الأهلي في أزمة جديدة مع ناديه وجماهيره، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو وصور للاعب، خلال حضوره حفل زفاف هاجر محمد مختار ملكة جمال مصر عام 2022 وذلك بعد أقل من 24 ساعة من قرار الأهلي بتغريم اللاعب مبلغ مليون جنيه بجانب استبعاده من المران الجماعي لمدة أسبوع 

وقال المصدر إن مسئولي الأهلي ليس لديهم أي علم بتلك الأحداث، وبالتالي لم يصدر من جانبهم أي عقوبات في حق إمام عاشور.

وأضاف: بالتأكيد إذا وصل لمسئولي الأهلي أي إثبات لتجاوز اللاعب فسوف يتم اتخاذ العقوبة المناسبة في حقه.

أزمة جديدة لـ إمام عاشور في الأهلي 

وجاءت أزمة إمام عاشور الجديدة بعد أقل من 24 ساعة من قرار الأهلي بتغريم اللاعب مبلغ مليون جنيه بجانب استبعاده من المران الجماعي لمدة أسبوع والتدريب بشكل فردي بعد اعتراضه على عدم المشاركة أمام ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا والتجاوز ضد قائد الفريق محمد الشناوي.

قبل أن تزداد أزمة إمام عاشور بنشره ستوري عبر صفحته الرسمية على إنستجرام يسخر بها من محمد رمضان كتب خلالها: كرهنا في الشهر الكريم.

وأصدر إمام عاشور بيان اعتذار للأهلي وجماهيره وزملائه لتنتهي الازمة بشكل مؤقت قبل أن تشتعل اليوم مجددا بسبب ظهور اللاعب في حفل زفاف هاجر محمد ملكة جمال مصر.

إمام عاشور وأزمة جديدة في الاهلي بسبب فرح ملكة جمال مصر

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور والفيديو لـ إمام عاشور في فرح ملكة جمال مصر التي أثارت استفزاز جماهير النادي الأهلي خاصة أنها عقب أزمته بأقل من 24 ساعة.

وظهر إمام عاشور في الفيديو المتداول وهو في حالة سعادة ويغني مع المطرب الشعبي رضا البحراوي على المسرح.

 

وأظهرت جماهير الأهلي غضبها من إمام عاشور بسبب حالة الاستهتار التي يعيشها اللاعب وعدم مراعاة شعور الجماهير المستاءة مما فعله إمام عاشور عقب مباراة ستاد أبيدجان.

صورة تتسبب في أزمة جديدة لـ إمام عاشور

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ستوري لـ إمام عاشور أعاد نشر من خلاله رسالة مشجع زملكاوي مكتوب بها: "بكرة تنور بيتك تاني".

وانتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي وطالبت بعض جماهير الأهلي من الإدارة معاقبة اللاعب إذ كانت الصورة حقيقية.

وأكدت بعض الجماهير أن الصورة المنتشرة حقيقية وتم نشرها على حسابه الرسمي فيما أشار البعض أن الاستوري مفبركة.

ولم يستن لفيتو معرفة حقيقة الصورة المنتشرة ولكن عند الدخول على حساب إمام عاشور الرسمي لم نجد الاستوري منشورة مما يعني أنها مفبركة أو تم مسحها.

 

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