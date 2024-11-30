إصابة 16 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى

أصيب 16 عاملا فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم السبت، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوى الغربى

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين على طريق أسيوط الصحراوى الغربى.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطماطم والعمالة أثناء عودتهم من جمع المحصول، أثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أسفر عن إصابة 16 عاملا كانوا على متنها.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومنفلوط النموذجي وتحرر محضر بالواقعة وتم رفع آثار الحادث.

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