الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على قائدي سيارة نقل ودراجة نارية للسير برعونة بمدينة نصر والنزهة

القبض على قائدى سيارة
القبض على قائدى سيارة نقل ودراجة نارية للسير برعونة

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد دراجة نارية وقائد سيارة نقل بالسير برعونة وضبط مرتكبى الواقعة.


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو  على مواقع التواصـــل الاجتماعى يتضمن قيام  قائد دراجة نارية بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة ثانب مدينة نصر بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.


وبالفحص تم تحديد وضبط الدراجة وقائدها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة  نصر بالقاهرة - وتبين عدم حمله رخصة قيادة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

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قائد سيارة نقل يسير برعونة بالنزهة 

كما تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصـــل الاجتماعى يتضمن التضرر من قائد سيارة نقل"بدون لوحة معدنية خلفية"لقيامه بالسير برعونة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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