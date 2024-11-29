أخبار الفن اليوم، شيرين عبد الوهاب تحيي حفلها بالكويت بعد غياب، وابنة خالد سليم تتعرض لأزمة صحية، وطرح البوستر التشويقي لفيلم "الدشاش"، ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في "Wednesday"

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

بدأ منذ قليل، حفل النجمة شيرين عبد الوهاب، في الكويت بعد غياب عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

وصعدت شيرين على المسرح وسط حراسة شديدة وظهرت بوزن أقل، على عكس ظهورها الفترة الماضية، وبدأت حفلها بأغنية “حبيبي نساي” ورقصت على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

تعرضت خديجة ابنة الفنان خالد سليم، إلى وعكة صحية نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ولم يكشف خالد سليم تفاصيل وأسباب الوعكة الصحية التي تعرضت له ابنته، ولكنه نشر مقطع فيديو عبر “إنستجرام” وهو جالس بجوارها على السرير ويغني لها.

وعلق خالد سليم علي الفيديو قائلا:" حبيبة قلبي والله إن شاء لله انا وانتي لا ـ لازم أغنيلك يعني علشان تفوقي يا ديجا.

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لـ فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته محمد سعد.

الفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى ابو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيف، وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

في لقطة عفوية للفنانة شيرين عبد الوهاب ، خلال حفلها بالكويت، أوقفت الغناء وقالت باللهجة الكويتية: “وحشتوني وايد يا بعد قلبي وبعد عمري يا روحي”، خلاص نقول اللي إحنا عايزينه دلوقتي.

وفوجئت شيرين خلال الحفل بوجود أحد الحضور في الحفله يردد “بحبك شيرين”، لترد عليه المطربة “وأنا كمان بحبك من زمان يا بعد قلبي”.

مسلسل Wednesday، ذكرت تقارير صحفية، أن النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، وغادرت دولة أيرلندا الأسبوع الماضي، لتعود إلى أمريكا.

وأشارت التقارير، أن فريق عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، ما زال يصور عدد من مشاهد الفيلم، على أن ينتهي التصوير بالكامل خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ مرحلة المونتاج.

انطلق، قبل قليل، من قلب مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى لتسليم الفائزين جائزة طه حسين الدولية للفكر بحضور وزير الثقافة دكتور أحمد هنو، والتي تنظمها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وفاز بها بدورة العام الجاري مناصفة المفكر الأمريكي بيتر جران والدكتورة يمني طريف الخولي.

وتقام الاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والشاعر والدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، عن جوائز المسابقة بحفل ختام الدورة الأولى من المهرجان المقام حاليا.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للفيلم الطويل من المنتجة التونسية درة بوشوشة والمخرج عمر عبدالعزيز والمخرجة والروائية ليالي بدر والفنانة داليا مصطفى والناقد خالد ربيع.

وأعلنت اللجنة الجوائز كالتالي:

- جائزة أفضل فيلم

"الثلث الخالي - المغرب - إخراج: فوزي بنسعيدي

- جائزة أفضل سيناريو

للكاتبة: لويزا أليا بلامري - Film By: Allia Louiza Belmariعن فيلم " مياو - Miao " فرنسا

- جائزة أفضل إخراج

للمخرج فوزي بنسعيدي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب

- جائزة أفضل ممثل

للممثلين: فهد بنشمسي وعبدالهادي الطالبي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة

فيلم: كارون الأهواز - إيران - Karoon Alahwaz

إخراج: حبيب باوي سعيد

Gladiator II، هاجم مدير تصوير فيلم Gladiator II، مخرج الفيلم الشهير، ريدلي سكوت، واصفا إياه بالكسل.

وقال مدير تصوير فيلم Gladiator، أن للمخرج الشهير ريدلي سكوت، أصبح كسولا للغاية، وغير صبور، علاوة علي استخدامه كاميرات متعددة لتصوير أكبر قدر ممكن من اللقطات في وقت واحد.

‏وأضاف في تصريحات صحفية، أن سكوت، يترك المعدات ظاهرة في الخلفية، ويقوم بإزالتها أثناء مرحلة المونتاج.

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في الكويت، بعد غيابها عن إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية مشاعر والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي بشكل مفاجئ.

وطالبت شيرين عبد الوهاب من الحضور أن يدعوا للراحل محمد رحيم بالمغفرة والرحمة.

طرحت اليوم، شبكة Showtime، أولي حلقات مسلسل الجاسوسية الجديد The Agency.

مسلسل ‏The Agency، من إنتاج الممثل الشهير جورج كلوني، وجرانت هيسلوف، وبطولة مايكل فاسبندر، وهو مقتبس من المسلسل الفرنسي الشهير‏ "Le Bureau des Légendes".

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