بحضور وزير الثقافة، انطلاق حفل تسليم جائزة طه حسين الدولية للفكر في دورتها الأولى

انطلق، قبل قليل، من قلب مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية احتفالية كبرى لتسليم الفائزين جائزة طه حسين الدولية للفكر بحضور وزير الثقافة دكتور أحمد هنو، والتي تنظمها النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وفاز بها بدورة العام الجاري مناصفة المفكر الأمريكي بيتر جران والدكتورة يمني طريف الخولي.

جائزة طه حسين الدولية للفكر

وتقام الاحتفالية برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والشاعر والدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبد الهادي أن مجلس أمناء الجائزة منح المؤرخ بيتر جران أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكية جائزة طه حسين الدولية، نظرًا لأنه قدم رؤيته الفلسفية للتاريخ وعلوم الاجتماع والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفكرية والعلمية، كما تم منح الجائزة للدكتورة يمني طريف الخولي أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الجائزة أكد أن يمنى الخولي أسهمت في نشر الثقافة العلمية، وأنجزت العديد من المؤلفات والكتابات أبرزها تاريخ العلوم عند العرب وفلسفة العلم في القرن العشرين، كما حصلت على جوائز علمية محليًا وعربيا.

وقال إن مجلس أمناء الجائزة قد تشكل برئاسة نقيب كتاب مصر - الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب وعضوية المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال والدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة والكاتب الصحفي أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والمستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس

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