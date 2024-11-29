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ثقافة وفنون

طالبت الجمهور بالدعاء له، لمسة وفاء من شيرين للراحل محمد رحيم بحفلها بالكويت

شيرين عبد الوهاب،
شيرين عبد الوهاب، فيتو

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في الكويت، بعد غيابها عن إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية مشاعر والتي لحنها الملحن الراحل محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا فجر السبت الماضي بشكل مفاجئ. 

وطالبت شيرين عبد الوهاب من الحضور أن يدعوا للراحل محمد رحيم  بالمغفرة والرحمة.

رسالة شيرين لأهل الكويت 

وفي لقطة عفوية للفنانة شيرين عبد الوهاب ، خلال حفلها بالكويت، أوقفت الغناء وقالت بلهجة أهل البلد: “وحشتوني وايد يا بعد قلبي وبعد عمري يا روحي”، خلاص نقول اللي إحنا عايزينه دلوقتي. 

وفوجئت شيرين خلال الحفل بوجود أحد الحضور في الحفله يردد  “بحبك شيرين”، لترد عليه المطربة “وأنا كمان بحبك من زمان يا بعد قلبي”. 

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت 

وصعدت شيرين على المسرح وسط حراسة شديدة وظهرت بوزن أقل، على عكس ظهورها الفترة الماضية، وبدأت حفلها بأغنية “حبيبي نساي” ورقصت على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت أن تذاكر الحفل تتراوح بين 30 و100 دينار كويتي.

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حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل شرين عبدالوهاب

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