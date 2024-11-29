السبت 30 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

طرح البوستر التشويقي لفيلم "الدشاش"

فيلم الدشاش، فيتو
فيلم الدشاش، فيتو

طرحت الشركة المنتجة البوستر التشويقي لـ فيلم الدشاش  والذي يقوم ببطولته محمد سعد. 

طرح البوستر التشويقي لفيلم الدشاش 

والفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، مصطفى ابو سريع، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيف، وياتي تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان الفنان محمد سعد انتهى من تصوير فيلم الدشاش الذي بدأ تصويره منذ عدة أسابيع بالقاهرة، حيث يظهر سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية جديدة ومختلفة، لذلك أطلق لحيته من أجل تجسيد تلك الشخصية، التي تشهد عودته للسينما.

موعد طرح الفيلم بالسينمات

ومن المفترض أن يطرح الفيلم بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل، ليشهد عودة سعد إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “محمد حسين”.

 

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