تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency

طرحت اليوم، شبكة Showtime، أولي حلقات مسلسل الجاسوسية الجديد The Agency.

مسلسل ‏The Agency، من إنتاج الممثل الشهير جورج كلوني، وجرانت هيسلوف، وبطولة مايكل فاسبندر، وهو مقتبس من المسلسل الفرنسي الشهير‏ "Le Bureau des Légendes".

قصة مسلسل‏ The Agency

‏وتدور أحداث مسلسل ‏ The Agency، حول قسم مسؤول عن تدريب، وإدارة عملاء سريين، يعيشون بهويات مزيفة لفترات طويلة، بهدف تحديد وتجنيد مصادر استخباراتية.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من جيفري رايت، ريتشارد جير، وجودي تيرنر سميث،

ويعرض ‏ مسلسل ‏ The Agency، للمشاهدة حصريا عبر منصة Paramount+، وشبكة Showtime.

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