السبت 30 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل Wednesday

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

مسلسل Wednesday، ذكرت تقارير صحفية، أن   النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، وغادرت دولة أيرلندا الأسبوع الماضي، لتعود إلى أمريكا.

واشارت التقارير، ان فريق عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، ما زال يصور عدد من مشاهد الفيلم، علي ان ينتهي التصوير بالكامل خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ مرحلة المونتاج.

ليدي جاجا تنضم لمسلسل Wednesday   

وانضمت رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج 'تيم بيرتون'، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة علي عرضه خلال عام 2025.

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موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

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