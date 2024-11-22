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ثقافة وفنون

بالكوفية الفلسطينية، بيدرو باسكال يساند 'مي القلماوي' بعد استبدالها بممثلة إسرائيلية في Gladiator II (صور)

بيدرو باسكال ومي
بيدرو باسكال ومي القلماوي، فيتو

نشر الممثل الشهير 'بيدرو باسكال'، صورا مع الممثلة المصرية الفلسطينية 'مي القلماوي'، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية الشهيرة، وذلك بعد أيام من حذف جميع مشاهدها من فيلم  Gladiator II، واستبدلها بالممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen.

 وظهر بيدرو مع مي، في الصور، وهما يضحكان وتبدو على وجهيهما ملامح السعادة.

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الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

 كشفت تقارير صحفية جديدة، أن الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، سرقت دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في فيلم Gladiator II.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثلة الإسرائيلية، أعادت تمثيل جميع مشاهد الممثلة مي القلماوي، لتظهر على الشاشة بدلا منها، على الرغم من ظهور مشاهد مي القلماوي في العروض الدعائية الأولية للفيلم.

Yuval Gonen - IMDb
 الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen

تفاصيل حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

فوجئ المشاهدون، لفيلم Gladiator II، من حذف جميع مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية 'مي القلماوي'، بالكامل من أحداث الفيلم، على الرغم من وجودها في العروض الدعائية الأولية للفيلم والتي كانت تشير إلى أنها ستلعب دورا رئيسيا.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أنه يعتقد أن حذف جميع مشاهد مي القلماوي، جاء بسبب إدانتها العلنية للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين.

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تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

87 مليون دولار إيرادات افتتاحية لفيلم Gladiator II

الملك تشارلز يلتقي بأبطال GLADIATOR ll في العرض الأولي للفيلم في لندن (فيديو)

 

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الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

بسبب إسرائيل، حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

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