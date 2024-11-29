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ثقافة وفنون

مدير تصوير فيلم Gladiator II يهاجم المخرج ريدلي سكوت

ريدلي سكوت، فيتو
ريدلي سكوت، فيتو

 Gladiator II، هاجم مدير تصوير فيلم Gladiator II، مخرج الفيلم الشهير، ريدلي سكوت، واصفا إياه بالكسل.

وقال مدير تصوير فيلم Gladiator، أن للمخرج الشهير ريدلي سكوت، أصبح كسولا للغاية، وغير صبور، علاوة علي استخدامه كاميرات متعددة لتصوير أكبر قدر ممكن من اللقطات في وقت واحد.
‏وأضاف في تصريحات صحفية، أن سكوت، يترك المعدات ظاهرة في الخلفية، ويقوم بإزالتها أثناء مرحلة المونتاج.

الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

كما كشفت تقارير صحفية جديدة، أن الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، سرقت دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في فيلم Gladiator II.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثلة الإسرائيلية، أعادت تمثيل جميع مشاهد الممثلة مي القلماوي، لتظهر على الشاشة بدلًا منها، على الرغم من ظهور مشاهد مي القلماوي في العروض الدعائية الأولية للفيلم.

Yuval Gonen - IMDb
 الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen

تفاصيل حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

وفوجئ المشاهدون، لفيلم Gladiator II، من حذف جميع مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية 'مي القلماوي'، بالكامل من أحداث الفيلم، على الرغم من وجودها في العروض الدعائية الأولية للفيلم والتي كانت تشير إلى أنها ستلعب دورًا رئيسيًّا.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أنه يعتقد أن حذف جميع مشاهد مي القلماوي، جاء بسبب إدانتها العلنية للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين.

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تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

 

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