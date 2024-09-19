الخميس 19 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تيم بيرتون يخرج 4 حلقات من الموسم الثاني لمسلسل Wednesday

Wednesday، فيتو
Wednesday، فيتو

مسلسل Wednesday، أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج 'تيم بيرتون'، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

فيما أوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة علي عرضه خلال عام 2025.

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موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

وبدأ بالفعل تجهيز غرفة كتاب الموسم الثاني من مسلسل WEDNESDAY، والتي بدورها سيناقش خلالها عددا من الأفكار ليتم في النهاية الاستقرار على الفكرة التي سيدور حولها الموسم الثاني. 

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