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ثقافة وفنون

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة (صور)

حفل ختام مهرجان الفيوم،
حفل ختام مهرجان الفيوم، فيتو

كشفت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، عن جوائز المسابقة بحفل ختام الدورة الأولى من المهرجان المقام حاليا.

 مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة الدولية للفيلم الطويل من المنتجة التونسية درة بوشوشة والمخرج  عمر عبدالعزيز والمخرجة والروائية  ليالي بدر والفنانة داليا مصطفى والناقد خالد ربيع.

وأعلنت اللجنة الجوائز كالتالي:

- جائزة أفضل فيلم

 "الثلث الخالي - المغرب - إخراج: فوزي بنسعيدي

- جائزة أفضل سيناريو

للكاتبة:  لويزا أليا  بلامري - Film By: Allia Louiza Belmariعن فيلم " مياو - Miao " فرنسا 

- جائزة أفضل إخراج

للمخرج فوزي بنسعيدي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب 

- جائزة أفضل ممثل

للممثلين: فهد بنشمسي  وعبدالهادي الطالبي عن فيلم الثلث الخالي - المغرب 

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة 

 فيلم: كارون الأهواز - إيران - Karoon Alahwaz

إخراج: حبيب باوي سعيد   

- تنويه خاص من لجنة التحكيم 

للفيلم السعودي "طريق الوادي" إخراج: خالد فهد

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