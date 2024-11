تحول أثار الجدل، سر عودة ليندسي لوهان إلى ملامحها الشبابية، أخصائي تجميل يوضح (صور)

11/26/2024 2:52:24 AM

الثلاثاء 26/نوفمبر/2024 - 02:52 ص 11/26/2024 2:52:24 AM

أصبحت النجمة العالمية ليندسي لوهان صاحبة الـ 38 عامًا حديث وسائل الإعلام العالمية والعناوين البراقة بعد ظهورها بشكل جديد حيث ظهرت وكأنها في العشرينيات من عمرها، وذلك خلال العرض الأول لفيلم Netflix في مدينة نيويورك.

كما لاحظ المعجبون تغيرًا لافتًا في مظهر النجمة العالمية ليندسي لوهان خلال مقابلتها الأخيرة في برنامج Watch What Happens Live with Andy Cohen، حيث ظهرت الممثلة البالغة من العمر 38 عاما، والمعروفة بنمشها المميز وشعرها الأحمر، خالية من النمش وبشعر أشقر، بوجه مشرق وشاب لافت للنظر، مما أثار دهشة محبيها.

التحول الذي أثار الجدل

وعن سر هذا التحول قال الدكتور جونّي بيتريدج، الاختصاصي في مجال التجميل، إن لوهان قد أنفقت حوالي 300 ألف دولار من أجل الحصول على هذه الإطلالة الجديدة.

وأضاف بيتريدج “مؤسس عيادة تجميلية في لندن”، ذ أن لوهان خضعت لعدة عمليات تجميلية، أبرزها شد الوجه، جراحة الجفن العلوي، جراحة الأنف، ورفع الحواجب.

وأوضح أن هذه العمليات التي أجرتها لوهان، رغم كونها كبيرة، فإنها حافظت على طبيعية ملامحها بسبب التدخلات الدقيقة.

كما يعتقد الدكتور بيتريدج أن الممثلة خضعت أيضًا لحقن بوتوكس، شد الشفاه، حقن الفيلر، وتركيبات الأسنان.

وأشار إلى أن لوهان قد استفادت من علاجات تجميلية متقدمة مثل تجديد البشرة بالليزر، بالإضافة إلى نظام عناية بالبشرة مما ساعد في تحسين مظهرها بشكل عام.

