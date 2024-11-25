الإثنين 25 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء من الضاحية الجنوبية لبيروت

الضاحية الجنوبية،
الضاحية الجنوبية، فيتو

 أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إنذارات جديدة بإخلاء عدة مبان بحارتي الحدث والغبيري بـالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت قوات الاحتلال أمس، غارات جوية مكثفة ومتتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أوامر إخلاء جديدة شملت 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

بيروت يقابلها تل أبيب

ونشر حزب الله اللبناني مساء الأحد، تحذير أمينه العام نعيم قاسم لإسرائيل، من أن قصف بيروت سيقابله قصف تل أبيب، وذلك تزامنا مع هجوم صاروخي غير مسبوق نفذه حزب الله على إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله صورة، تظهر آثار الدمار جراء سقوط صواريخ على طريق سريع في إسرائيل، وعليه إشارات تدل على الطريق إلى مناطق إسرائيلية بينها تل أبيب، بالإضافة إلى إشارة عليها تحذير من سقوط صواريخ.

وكتب الإعلام الحربي على الصورة: "بيروت يقابلها تل أبيب".

 

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

وأمس، دوت صافرات الإنذار، في تل أبيب وسط إسرائيل.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بإطلاق 340 صاروخا من ‎لبنان تجاه دولة الاحتلال منذ صباح اليوم وتشغيل صافرات الإنذار قرابة 500 مرة.

هروب 4 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري: إن قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة والملاجئ في إسرائيل.

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

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